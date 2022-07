Amerikansk politiker stak af fra uheld

Et amerikansk byrådsmedlem i Jersey City i delstaten New Jersey er røget i gedigen modvind, efter hun angiveligt stak af fra et trafikuheld.

Hændelsen blev fanget på videoovervågning, hvor politkeren Amy DeGise ramte et cykelbud i sin bil om morgenen 19. juli, og nu ønsker flere hende helt væk fra posten i byrådet.

Cyklisten kørte, erkender han også selv, over for rødt, da han blev ramt at bilen. Han blev slynget af cyklen og røg i jorden. Men bilen, der ramte ham, standsede ikke så meget som et sekund for at sikre sig, at cyklisten var uskadt.

- Det gør fysisk og psykisk meget ondt. Det har givet mig lidt angst, siger cyklisten, der har smerter i sine skuldre, ryg, hofter og venstre ankel, til NBC.

Han mener ikke, at det retfærdiggør politikerens flugt, at han selv kørte over for rødt.

- Hvis hun ikke vil træde tilbage, må hun i det mindste være fortaler for offentlig sikkerhed, siger han.

Amy DeGise. Foto: The City of Jersey City

Tiggede betjent

Men efter videoen er blevet offentliggjort har endnu en historie om politikeren og hendes bil fundet vej til de amerikanske mediers spalter.

Endnu en video fra november er nemlig blevet gravet frem, og denne gang prøver selv samme politiker at tigge sig ud af en straf, skriver Hudson County View.

Bilen holdt nemlig både ulovligt parkeret og så var dens registrering udløbet i 2019, og derfor ville en betjent beslaglægge den. Men det skete ikke uden en længere diskussion med Amy DeGise, der tilbyder at betale en bøde i stedet, viser videoen, der er filmet af betjentens bodycam.

- Jeg blev godkendt af politiet i Jersey City. Jeg er byrådsmedlem, siger hun efter længere tids diskussion.

Sidenhen fortæller hun, at hun har ringet til en ven, der arbejder på borgmesterens kontor, og at hun har et familiemedlem, der er politibetjent, men heller ikke det får betjenten til at stoppe.

En døgnrapport fra politiet i Secaucus viser desuden, at hun i 2017 henvendte sig på politistationen, efter hendes bil også dengang var blevet beslaglagt. Der var udsendt en arrestordre på Amy DeGise på 100 dollars, som hun betalte og blev løsladt mod kaution.