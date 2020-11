Amerikansk virusekspert: Minkmutation bør ikke true vaccine

En mutation af coronavirus, der er spredt fra mink til mennesker, bør ikke udgøre trussel mod vaccine.

Det siger USA's virusekspert Anthony Fauci til tænketanken Chatham House.

- Det ser ikke ud til på nuværende tidspunkt, at mutationen, der er blevet identificeret i mink, vil få indflydelse på vacciner eller effekten af immunitetseffekten fra vacciner, siger Anthony Fauci via videolink til tænketanken.

Meldingen kommer, efter at den danske regering i sidste uge gav ordre til at aflive samtlige mink på alle danske besætninger.

Ordren kom, efter at der var blevet identificeret en særlig mutation af coronavirus blandt mink, der har spredt sig til mennesker.

Ordren blev udstukket på grund af en frygt for, at den særlige mutation kan true en kommende vaccine mod coronavirus.

Siden har det vist sig, at der ikke var lovhjemmel til at give ordren, og flere eksperter har sagt, at en kommende vaccine også vil være effektiv over for mutationen - cluster 5.

Anthony Fauci har sammen med sine kolleger også undersøgt mutationen.

Og selv om han ikke mener, at mutationen ser ud til at true en kommende vaccine, betoner han, at den danske regering er i sin gode ret til at tage alle forbehold.

Anthony Faucis vurdering er i tråd med en vurdering af forskere fra Statens Serum Institut.

Her har man undersøgt en potentiel vaccines effekt på kaniner, hvor den viste sig at være effektiv.