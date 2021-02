Amerikanske eksperter anbefaler grønt lys for Johnson & Johnson-vaccine

Det fjerde bud på en vaccine mod covid-19 er på vej mod godkendelse i USA.

Et medicinsk rådgivningspanel anbefaler således, at vaccinen fra Johnson & Johnson godkendes til brug.

Det skriver flere medier, heriblandt nyhedsbureauet AP.

Som følge af godkendelsen forventes vaccinen inden længe formelt at blive godkendt af det amerikanske svar på Lægemiddelstyrelsen, FDA.

Borgmester indrømmer: Fik overskydende vaccine

USA bliver dermed umiddelbart det første land, der godkender vaccinen.

I EU ventes Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) at have en vurdering af vaccinen klar i midten af marts. En godkendelse her kan vise sig at være afgørende for den danske vaccinationsindsats, da det er den vaccine, Danmark har bestilt flest af.

Vaccination af 80-84-årige udskudt

Til forskel fra de øvrige vacciner, der er godkendt, kræver vaccinen fra Johnson & Johnson kun et enkelt stik. I slutningen af januar offentliggjorde virksomheden resultatet af deres tests, som viste, at vaccinen er 66 procent effektiv i forhold til at forhindre en infektion med covid-19. Til gengæld skal den være 85 effektiv mod svære tilfælde af sygdommen.

Ny vaccine testet: 66 procent effektiv