Amerikanske forskere: Læger bør udskrive vibratorer på recept

Vibratorer er ikke bare sjovt sexlegetøj.

Faktisk ser de sundhedsmæssige fordele ud til at være så gode, at læger - især specialister i kvinders kønsorganer og bækkenbund - bør udskrive vibratorer på recept til deres kvindelige patienter.

Det mener i hvert fald en gruppe forskere fra Cedar-Sinai Medical Center, USA, ifølge Videnskab.dk.

De præsenterede deres fund og anbefaling på en konference arrangeret af den amerikanske forening for urologer tidligere på året og publicerede i den forbindelse et abstract - et resume - af deres forskning i tidsskriftet The Journal of Urology.

I abstractet skriver de, at det ud fra en litteraturgennemgang ser ud til, at der er flere sundhedsmæssige fordele for de kvinder, der regelmæssigt bruger en vibrator.

Annonce:

Tidligere forskning har allerede vist, at regelmæssig onani har en positiv påvirkning på kvinders sundhed - både fysisk og psykisk. Vibratorer som hjælpemiddel er til gengæld ikke blevet undersøgt videnskabeligt før nu.

Men nu mener forskerne altså, at tiden er kommet til, at vibratorer bliver betragtet som et medicinsk terapimiddel.

Ifølge Trine Jakobi Nøttrup, klinisk lektor ved Københavns Universitet, er det spændende at undersøge de sundhedsmæssige effekter af vibratorer

»Det er rigtig vigtigt, at vi får mere viden om vibratorer,« siger Trine Jakobi Nøttrup, der også er ph.d. og overlæge ved Afdelingen for Kræftbehandling, Klinik for Underlivskræft og Kræft i Hjernen, på Rigshospitalet.

»Det her område mangler at blive belyst rigtig godt - især i forhold til smerter i kvinders kønsorganer, som faktisk er et underbelyst område,« konstaterer overlægen.

Mange vibratorer kan bruges på andre områder af kroppen end kønsorganerne, fortæller hun:

Annonce:

»Så måske kan man få en positiv effekt - også hos patienter, som har mange smerter i kønsorganerne eller har gennemgået større operationer eller andre behandlinger på netop deres kønsorganer. Så det er interessant at se, om det er det, der ligger under det her.«

Studiets førsteforfatter, ph.d. i obstetrik og gynækologi Alexandra Dubinskaya, siger til Newsweek, at det stadig er lidt tabuiseret at tale om onani og vibratorer.

Derfor gik hun i gang med en systematisk litteraturgennemgang af medicinske databaser for at finde de studier, der allerede var blevet lavet, med fokus på netop dét.

Ved at søge efter nøgleord som ‘vibrator’ eller ‘sex-legetøj’ fandt de i alt 558 studier, men det var kun 21 af dem, der levede op til forskernes kriterier.

Men disse studier viser, at der er flere fordele ved regelmæssig brug af vibrator. Blandt andet at det forbedrer det overordnede helbred af bækkenbunden, reducerer smerte i de ydre kønsorganer og fører til forbedringer i den generelle seksuelle sundhed.

Det ser også ud til, at vibratorer fører til mindre inkontinens og øget muskelstyrke i bækkenbunden.

Annonce:

Studierne viser desuden, at brugen af vibrator reducerer tiden, det tager for en kvinde at opnå en orgasme - og at det derudover også hjælper med at opnå flere orgasmer.

Alexandra Dubinskaya er ikke overrasket over resultaterne.

»Det er min overbevisning, at der er mange andre fordele ved brug af vibratorer, som vi sandsynligvis ikke kender til endnu,« siger hun til Newsweek.

Men det er vigtigt at understrege, at det endnu kun er et abstract, der er offentliggjort, påpeger Trine Jakobi Nøttrup.

»Jeg kan se, de har trawlet en masse studier igennem, men jeg kan ikke se de studier, som forskerne baserer deres analyse på,« siger hun og tilføjer:

»Så jeg er ikke overbevist om, at der er viden nok endnu til at udskrive en vibrator på recept.«

Blandt andet er det ikke tydeligt, hvordan og hvor ofte patienterne i studierne har brugt vibrator, hvor god kvaliteten er af de studier, analyserne er baseret på, og hvor kritisk forskerne er gået til dem.

»Der er for mange ubekendte til, at jeg synes, man kan anbefale det,« siger Trine Jakobi Nøttrup.

Annonce:

»Men hvor er det vigtigt, at nogle tager det her alvorligt og ser på det, som i den generelle befolkning bliver kaldt sexlegetøj, men som i vores øjne er et seksuelt hjælpemiddel, som måske kan forbedre oplevelsen af seksualitet, hvis det bliver brugt korrekt og uden præstationspres,« tilføjer hun.

Det er altså forskningsområde, der er potentiale i. Men der er brug for yderligere undersøgelser af det, understreger hun.

Og det er Alexandra Dubinskaya egentlig enig i, kan man læse i Newsweek. Her påpeger hun selv, at det skal undersøges nærmere, hvilken effekt vibratorer har for kvinders seksuelle sundhed; både fordele og potentielle ulemper.

Derfor anbefaler forskerne også, at det bliver udforsket endnu mere, hvilken effekt vibratorer har på seksuel sundhed.

Danmarks gigantiske sex-rapport: Dårligt sexliv, meget utroskab og stor forskel på mænd og kvinderhttps://videnskab.dk/krop-sundhed/danmarks-gigantiske-sex-rapport-daarligt-sexliv-meget-utroskab-og-stor-forskel-paa

Kan man være overvægtig og sund? https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/kan-man-vaere-overvaegtig-og-sund