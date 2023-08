Amerikanske militærfolk anholdt for drab i Tyskland

Et skænderi under en byfest i den tyske by Wittlich, der ligger i delstaten Rheinland-Pfalz, endte natten til lørdag fatalt for en 28-årig mand.

Manden blev stukket ned, efter at han røg i klammeri med en gruppe. Fire personer - to mænd og to kvinder - forlod gerningsstedet, oplyste politiet i Trier i en efterlysning, hvoraf det også fremgik, at den ene mand muligvis havde et sår i panden, mens den anden var iført en baseballkasket.

Senere lørdag skred politiet til anholdelse af to mistænkte mænd på 25 og 26 år, og søndag kunne politiet så fortælle, at de begge tilhører det amerikanske militær.

'Det er amerikanske militærpersoner, der besøgte Säubrenner-markedet med venner. Den offentlige anklagemyndighed i Trier overdrager derfor sagen til de amerikanske anklagemyndigheder i henhold til Nato's regler,' lyder det i en pressemeddelelse.

Undgåelig tragedie

Efterforskningen af det drabelige knivstikkeri ligger derfor nu i hænderne på Office of Special Investigations (OSI), der er efterforskningsmyndigheden hos den amerikanskledede Nato-luftbase ved Spangdahlem.

- Dette er bestemt en utålelig og undgåelig tragedie i vores fredelige samfund, sagde oberst Kevin Crofton fra luftbasen søndag, skriver Süddeutsche Zeitung. efter at de mistænktes militære status blev offenliggjort.

- Vi takker det lokale politi og Wittlich Kommune for deres samarbejde og tålmodighed, mens efterforskningen folder sig ud, siger han videre.

Borgmesteren i Wittlich, Joachim Rodenkirch, kalder det en 'forfærdelig handling'.

- Sådan noget har vi aldrig oplevet her før. Vi lever i en tid, hvor man spørger sig selv, om alt er muligt. Men vi forventer ikke noget som dette, siger han til presseagenturet DPA.

Populær mand

Det knivdræbte offer kommer fra Wittlich, hvor markedet fandt sted.

I flere lokale medier bliver han beskrevet som en meget populær mand. Til daglig var han leder af et sikkerhedsfirma, og han var glad for at dyrke kampsport.

Han var natten til lørdag på vej hjem, da skænderiet opstod, og han blev dræbt tæt på hoveddøren til sit hjem i den lille tyske by.

Siden har politiet fundet en kniv i floden Lieser, men det er endnu ikke bekræftet, om der faktisk er tale om gerningsvåbnet.

Arrangørerne af markedsfesten besluttede efter aftale med den dræbte 29-åriges far, at festlighederne skulle fortsætte i byen. Det var forventet, at op mod 100.000 gæster ville lægge vejen forbi markedet.