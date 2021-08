Amerikanske myndigheder frygter angreb i USA

De amerikanske myndigheder har optrappet sikkerheden i USA efter masseevakueringen fra Afghanistan og et blodigt bombeangreb i Kabuls lufthavn. Det rapporterer CNN.

Over 100 mennesker blev dræbt ved angrebet i lufthavnen torsdag - heriblandt 13 amerikanske soldater. Antallet af dræbte afghanere steg lørdag til 79, oplyser hospitalet i Kabul. Antallet af sårede er på over 120.

Nogle medier har bragt rapporter om helt op til 170 dræbte.

Det amerikanske ministerium, som skal beskytte amerikansk territorium mod terrorangreb, har først og fremmest fokus på trusler fra individer fra IS eller al Qaeda, der måske er kommet til USA under evakueringerne. Ministeriet har også ansvaret for immigration og infrastruktur.

FBI advarer også om, at radikale grupper kan optrappe deres 'terrorisme-retorik' i den nuværende situation.

Desuden kan der være individer, som kan blive inspireret eller motiveret til voldelige angreb, fordi de er påvirket af de ekstremistiske jihadister i Afghanistan.

Det Hvide Hus har i en erklæring advaret om, at de næste par dage formentligt er de farligste.

De fleste af de mere end 20 allierede lande, som var involveret i evakueringerne fra Kabul, siger, at de har afsluttet flyvningerne.

Pentagons talsmand, John Kirby, siger, at der stadig er 'specifikke og troværdige trusler mod lufthavnen i Kabul efter bombeangrebet.'