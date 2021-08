Amerikanske myndigheder med opsang: - Du er ikke en hest!

Butikker på stribe melder om udsolgt af medicin til heste - med en stærk mistanke om, at personer indtager det

Med deltavariantens ankomst er coronapandemien for alvor taget til i styrke igen i store dele af USA.

Smittetallene og antallet af indlagte stiger, og især i sydlige stater oplever hospitalerne et øget pres.

Den stigende smitte kan nu også mærkes andre og mere usædvanlige steder.

Således er der adskillige butikker i delstaten Oklahoma, der mere eller mindre konstant har udsolgt af medicinen Ivermectin - til heste, vel at mærke.

Det skriver NBC News.

Og det store salg skyldes ikke, at der pludselig er usædvanligt mange, der har anskaffet sig en hest i staten, eller at hestene skulle være særligt syge.

Frygten er derimod blandt myndighederne, at folk indtager medicinen selv i den tro, at det kan kurere covid-19.

Helt seriøst ...

Både de amerikanske sundhedsmyndigheder såvel som de europæiske har tidligere afvist, at Ivermectin kan bruges mod corona. Ivermectin bruges typisk mod fnat, men man kan også få medicinen i en anden form til blandt andet heste, og det er altså den type, der pludselig bliver solgt store mængder af i USA.

Så store at de amerikanske sundhedsmyndigheder nu må skære ud i pap for befolkningen, at det er til heste.

'Du er ikke en hest. Du er ikke en ko. Helt seriøst, folkens. Stop det,' skriver US Food and Drug Administration (FDA) på Twitter ledsaget af et link til en række årsager til, hvorfor man ikke skal indtage Ivermectin mod covid-19.

'Spis det ikke'-skilt

Alligevel er der tilsyneladende stor efterspørgsel i Oklahoma,

Flere forhandlere fortæller til NBC News, at de har udsolgt af produktet.

- Ivermectin er væk, i løbet af timer efter vi har fået det. Vi får udsolgt, selvom vi har 'Spis venligst ikke'-skilte, lyder det fra en forhandler til mediet.

En lokal giftlinje i Oklahoma fortæller, at de foreløbig har fået ti opkald relateret til forgiftning med Ivermectin.

Ifølge FDA er flere personer desuden blevet indlagt efter at have indtaget Ivermectin.