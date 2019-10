Amfetamin-påvirket bilist begik 15 lovbrud på en enkelt køretur

En 37-årig mand fra Randers blev fredag dømt for ikke mindre end 35 lovovertrædelser begået over en periode på seks måneder i løbet af 2018

En 37-årig mand fra Randers blev fredag idømt 30 dages ubetinget fængsel, en bøde på 95.00 kroner samt en frakendelse af retten til at køre bil i 10 år, skriver Randers Amtsavis.

Dommen var kulminationen på en mildt sagt omtumlet periode for den 37-årige, der i løbet af seks måneder i 2018 formåede at blive tiltalt for ikke mindre end 35 lovovertrædelser.

Højre om med 161 kilometer i timen

I maj måned sidste år satte han sig i Viborg bag rattet i sin bil med næsen fuld af amfetamin og kørte sydpå.

På vejen overhalede han to biler højre om, og blev desuden målt til en hastighed på hele 161 kilometer i timen.

Da han skiftede retning og kørte mod Ans, overhalede han en anden bilist over en dobbelt spærrelinje, blev igen målt til 161 kilometer i timen, og tog desuden en rundkørsel venstre om.

Da han nåede frem til Ans, kørte han gennem byen, før han satte kurs mod Bjerringbro med 130 kilometer i timen. Den 37-årige fortsatte den vanvittige køretur, indtil han blev standset vest for Randers,

Ved anholdelsen kunne politiet konstatere, at manden var i besiddelse af 0,3 gram amfetamin, og at han i øvrigt heller ikke havde noget kørekort.

For at sætte trumf på oplyste manden et falsk navn og cpr-nummer til politiet, da han blev afhørt på politigården i Viborg.

På den igen

Men allerede måneden efter, i juni 2018, besluttede manden at sætte sig bag rattet igen.

Denne gang blev han spottet af en patrulje, mens han sad i en bil, som ikke var indregistreret i Danmark, som ikke havde ansvarsforsikring og som i øvrigt havde en forkert nummerplade på.

På trods af, at politiet bad ham stoppe, gassede manden op, og kørte ind mod Skive med omkring 160 kilometer i timen.

Her nåede han både at køre over for rødt, lave en overhaling over en optrukken spærrelinje og køre imod køreretningen i en ensrettet gade.

Turen sluttede denne dag for den 37-årige, da han kørte ind i en mur i Skive bymidte.

I juli måned blev han så stoppet med syv gram amfetamin og 100 milligram testosteron i lommen, og dagen efter blev den elegante randrusianer taget med 0,1 gram amfetamin. I oktober måned blev han desuden tiltalt for at være i besiddelse af et knojern på en adresse i Viborg.

Tilstod

Den 37-årige er tidligere straffet for lignende lovovertrædelser, og han erkendte sig skyldig samtlige tiltalepunkter.

Da dommen blev afsagt, lagde retten særlig vægt på, at manden havde været narko-påvirket under kørslen.

Den 37-årige mand bad efter domsafsigelsen om betænkningstid i forhold til en eventuel anke.