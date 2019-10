Amin Jensen er frimurer: Holder logens løfte og tier stille

DEN HEMMELIGE MAGT: Det er svært at få fremtrædende danske frimurere til at fortælle om den ældgamle orden

Der er mere tavshed end tale, når offentligheden forsøger at blive klogere på, hvem de danske frimurere er, og hvad de laver.

De næsten 9000 logebrødre afgiver nemlig et tavshedsløfte og lover troskab over for hinanden og logens ledelse. Det gælder også entertaineren Amin Jensen, der har været frimurer i syv år, uden at offentligheden har fået viden om det.

Lover at holde kæft Frimurerne afgiver et håndfast løfte, når de optages. I løftet lover de blandt andet at være loyale over for resten af logen og ikke mindst logens lederskab: ’Jeg lover og sværger ligeledes ubrødelig at efterkomme denne Ordens love og forskrifter, iværksætte de mig påhvilende hverv samt med lydighed, hørighed og underdanighed udføre de bud og befalinger, som Den Danske Frimurerordens Stormester eller denne loges Ordførende Mester i hans høje navn måtte give mig som frimurer.’ Og det har voldsomme konsekvenser for et medlem, hvis de taler om logens arbejde, ritualer eller ikke følger ledelsens bud: ’Hvis jeg i ringeste måde bryder dette mit løfte, så samtykker jeg i, at mit hoved afhugges, mit hjerte udrives, min tunge og mine indvolde udrives og kastes i havets dyb, mit legeme opbrændes, og asken spredes i luften, på det at intet af mig og intet til erindring om mig må blive tilbage blandt mennesker og frimurerbrødre.’ Vis mere Luk

- Jamen, jeg er også medlem af Fitness World, og det snakker jeg heller ikke om, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg troede bare, at det var noget, du gerne ville snakke om, fordi det er fedt at være med?

- Det siger jeg heller ikke, at det ikke er. Jeg siger bare, at det holder jeg privat.

- Og hvis jeg spørger hvorfor?

- Så har du ikke respekteret mig, hvis du bliver ved med at spørge.

