Amnesty: Debattør har angstanfald efter 'hetz'

Hos Amnesty International mener de, at Radio24Syv er skyldige i, at debattøren Amalie Have har angstanfald og bliver udsat for trusler

I ordbogen fremgår det, at 'satire' er en 'udtryksform hvor man ved brug af humor, ironi og overdrivelse udstiller eller kritiserer bestemte personer og deres handlinger, især i forbindelse med en politisk eller en anden aktuel sag.'

Det skal i sagens natur opfattes som morsomt.

Men satiren i Radio24Syvs program Den Korte Radioavis er ifølge Amnesty International blevet for syrlig og ætsende.

- Det handler om chikane. Hun har gennem længere tid været udsat for hetz og chikane. I ugevis er hun blevet kontaktet talrige gange blevet ringet op på trods af, at hun har frabedt sig det. Hun har blokeret deres nummer, men så ringer de bare fra et andet nummer. Hun græder, har angstanfald, har hjertebanken og har svært ved at sove. Hun har det rigtigt skidt. Det er konsekvensen af den her systematiske hetz, siger generalsekretær for Amnesty International, Trine Christensen, til Ekstra Bladet.

- Du burde voldtages

Igennem længere tid har Radio24syvs satireprogram 'Den Korte Radioavis' foretaget telefonopkald til Amalie Have, hvor figuren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm anklager Have for at være en 'helligfrans', fordi Amalie Have har kritiseret Lukas Graham for at udgive en coverversion af rapperen XXXTentacions nummer 'Sad'.

Bandet trak sangen tilbage, efter at Amalie Have opfordrede sine 86.000 følgere til at spørge Lukas Graham om, hvorfor han støttede en rapper, der flere gange havde været anmeldt for vold mod kvinder, herunder hans gravide ekskæreste.

I programmet har den fiktive journalist Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm kigget Amalie Haves Spotify-playliste igennem og fundet artister, som er anklaget for mord og vold.

Ifølge Amnesty International har programmets lyttere efterfølgende sendt op imod 100 hadebeskeder til Amalie Have som følge af programmerne.

- Nogle af dem kalder hende bare dum og åndssvag, mens andre er endnu mere voldsomme. De skriver, at hun burde voldtages, så hun kan holde kæft. Det er meget voldsomt for et ungt menneske at opleve. Det er grunden til, at vi går ind i sagen. Vi kan se, hvor dårligt, hun har det, siger Trine Christensen.

Bange for chikane

Amalie Have har igennem flere år stået bag feministisk aktivisme og er en skarp kritiker af voldtægtskultur, vold mod kvinder og minoriteter.

Amalie Have blev selv voldtaget i 2014 og har siden da arbejdet med at skabe mere oplysning og retfærdighed for ofre for voldtægt.

- Hvor går 24syv over stregen?

- Vi synes satire er rigtig fint, men når det går over og bliver chikane, der rammer et menneske af kød og blod, og som afstedkommer trusler og yderligere chikane, så holder det op med at være sjovt. Det hindrer også Amalie i at ytre sig.

- Hun skulle have skrevet en klumme til Berlingske i forbindelse med kvindekampdagen, men den har hun trukket tilbage, fordi hun er bange for yderligere chikane

- Synes du, 24Syv er ansvarlige for, hvad deres lyttere gør, efter de har hørt programmerne?

- Det er jo programmet, der sætter gang i hetzen, så derfor håbede vi også, at de ville sætte en stopper for det, da vi kontaktede dem og gjorde dem opmærksomme på konsekvenserne. Vi håbede, de ville agere som et anstændigt medie. Det har de så valgt ikke at gøre.

- Skal man ikke passe på ytringsfriheden?

- Selvfølgelig. Men det her handler om chikane.

Radio24Syv: Ingen programmer bliver fjernet Ekstra Bladet har talt med programchef hos Radio24Syv Mads Brügger. - Ifølge Amnesty International har Amalie Have fået angsanfald og oplevet søvnløshed som følge af jeres programmer. De siger, at I ikke opfører jer som et anstændigt medie. Hvad siger du til det? - Først og fremmest, så håber jeg, at Amalie Have får det bedre. På et almenmenneskeligt niveau. Udover det, så vil jeg sige, at modtager man trusler, så skal man gå til politiet. - Hele præmissen om, at vi er skyld i, at der er folk, der truer Amalie Have og skriver væmmelige beskeder til hende, den holder slet ikke. - Hvorfor ikke? - Hvis det er tilfældet, så vil al debat i medierne gå i stå. Hvis Lars Løkke Rasmussen skriver en klumme i Politiken, og han så modtager trusler, fordi der er et tosset menneske, der har læst den, så er det jo heller ikke Politikens skyld. På samme måde er det jo heller ikke vores skyld, hvis der er en eller anden tossebold, der kommer efter Amalie Have på grund af vores satire. - Jeg vil ikke underkende, at det kan have været ubehageligt for Amalie Have at være genstand for satire. Sådan er det jo gerne, hvis man er mål for satire, men jeg synes sagen er blevet overdrevet. Vi taler om fem små indslag i programmer af en times varighed. Det bliver fremstillet som om, at Radio24Syv ikke har lavet andet end at hetze Amalie Have. Det er der altså ikke tale om. - Det bliver beskrevet som om, at I i ugevis har ringet til hende flere gange om dagen? - Det passer simpelthen ikke. De har ringet til hende fire-fem gange fra programmet. - Fra Amnesty siger de, at hun har blokeret jeres nummer, men at I så bare har ringet fra et andet nummer selv om, hun har bedt jer om ikke at ringe mere? - Der er vi ude i teknikaliteter, jeg ikke er inde i. - Så du mener stadig, der er dækning for at lave den her satire? - Fuldt ud. Det er klokkeklart. Den Korte Radioavis undersøger, om hun praktiserer, hvad hun prædiker. - Nu har det jo ført til advokatsag og krav om, at I fjerner programmerne. Hvad siger du til det? - Vi står støt. Der er ingen programmer, der bliver trukket tilbage.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Amalie Have og hendes advokat, men uden held.