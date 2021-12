Amnesty: Taliban løslader mænd dømt for hustruvold

Den militante gruppe Taliban, der sidder på magten i Afghanistan, har løsladt en lang række mænd dømt for hustruvold og lukket flere kvindekrisecentre.

Det viser en rapport fra menneskerettighedsgruppen Amnesty International.

Amnesty har gennemført 26 nye interviews med kvinder, der har været udsat for partnervold, samt ansatte, der sædvanligvis hjælper kvinderne.

Mange af dem frygter at blive udsat for vold eller at blive dræbt. Det siger Amnesty Internationals generalsekretær, Agnès Callamard.

- Kvinder og piger, der har overlevet kønsbaseret vold, er reelt blevet ladt i stikken i Afghanistan. Deres støttenetværk er blevet skilt ad, og deres tilflugtssteder er mere eller mindre forsvundet.

- Det er ufatteligt, at Taliban har åbnet fængselsdørene over hele landet uden at tænke over, hvilken risiko dømte forbrydere udgør for voldsramte kvinder og piger og dem, der har hjulpet dem, siger generalsekretæren.

Taliban overtog kontrollen over Afghanistan den 15. august.

Det skete, da gruppen indtog landets hovedstad, Kabul, i kølvandet på at have indtaget en stribe provinsbyer på kort tid.

Undervejs løslod Taliban tusindvis af fanger fra landets fængsler.

En jurist, som Amnesty har talt med, siger, at hun var involveret i domme for hustruvold mod over 3000 mænd i året op til Talibans magtovertagelse.

- Alle steder, hvor de kom, løslod de fanger. Kan I forestille jer det? Over 3000 løsladt i alle provinser i Afghanistan i løbet af en måned, siger hun.

Flere kvinder melder om at have modtaget daglige trusler.

- Jeg får trusler fra Taliban, Islamisk Stat, dømte forbrydere og deres familiemedlemmer. Dagligt, lyder det fra en kvinde.

En anden kvinde tilføjer:

- Jeg fik tre opkald hver dag fra mænd, der var sluppet ud fra fængslet. Da jeg også begyndte at få opkald fra Taliban, skiftede jeg til et nyt nummer.

Taliban har hævdet, at gruppen ikke vil holde landet i lige så stramt et greb, som det var tilfældet, sidst den var ved magten. Det var fra 1996 til 2001.

Flere meldinger - blandt andet de nye fra Amnesty International - tyder dog på, at bevægelsen ikke lever op til de løfter.