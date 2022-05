Amputationer: Hundreder kan blive ladt i stikken

Patienter, der fejlagtigt har fået amputeret et ben, kan blive forhindret i at søge og få erstatning på grund af forældelsesfrist

Flere hundrede patienter har igennem adskillige år fået amputeret hele eller dele af deres ben i Region Midtjylland, selvom det kunne have været undgået.

Sådan lyder konklusionen i en rapport, som Region Midtjylland selv har fået udført og som for nylig blev offentliggjort.

Rapporten beskriver, at det helt tilbage til perioden 2001-2010 er blevet konstateret, at hospitaler i Region Midtjylland amputerede ben langt hyppigere, end man gjorde andre steder i landet.

'Det bemærkes i denne rapport, at der er meget stor forskel mellem de danske afdelingers resultater og på den medfølgende figur for perioden 2001-2010 ses både Viborg og Skejby (sygehuse, red.) at ligge med klart højeste amputationsrater i landet, f.eks. i 2010 med en amputationsrate på over 25% mod et landsgennemsnit på ca. 15%.

'I 2012 valgte man at udføre audit, da afdelingerne i Aarhus og Viborg fortsat havde en amputationsrate på ca. det dobbelte af landsgennemsnittet,' lyder det i den nyligt offentliggjorte rapport.

Ekstra Bladet har talt med Anders Poulsen, der har fået begge ben amputeret, selvom det formentlig kunne være undgået.

Det er blevet estimeret, at regionen fra 2016-2020 foretog 47 amputationer årligt, der kunne have været undgået.

Hvis det tal måtte være nogenlunde retvisende for en periode før 2010, kan der være tale om flere hundrede, som imidlertid ikke vil kunne søge om erstatning.

- I de her sager er der en forældelsesfrist på 10 år, der regnes fra den dag, hvor benet måtte være blevet amputeret. Den frist står i lovgivningen, og hvor gerne jeg end måtte ville det, så har jeg ikke mulighed for at dispensere fra det, siger Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen.

Regionen kan dog anmode Patienterstatningen om en vurdering af, hvorvidt patienter ville være berettiget til erstatning, hvis sagen ikke var forældet. En vurdering, som regionen da skal følge.

Region Midtjylland har dog ikke anmodet Patienterstatningen om det på nuværende tidspunkt, fortæller Karen-Inger Bast.

Foto: Astrid Dalum

'Bekymrende'

Hvordan problemerne med de mange benamputationer i regionen tilsyneladende kunne fortsætte i årevis er uvist. Men regionen var ifølge den nyligt offentliggjorte rapport godt klar over, at noget var galt.

I rapporter fra 2014, 2016, 2017 og 2018 fremhæves det, at Region Midtjyllands hospitaler i Skejby og Viborg amputerer ben langt oftere end andre steder i landet.

'Det fremgår også af årsrapporten for 2014, at der er foretaget tiltag på afdelingerne, som man forventede ville slå igennem i 2015. Igen i rapporten for 2016 ses dog fokus på Skejby, som nævnes at have ”bekymrende høj” amputationsrate på 30%, og der planlægges endnu en audit (undersøgelse, red.),' lyder det i regionens netop offentliggjorte rapport.

Kan koste millioner

Patienterstatningen har torsdag modtaget de fire første ansøgninger om erstatning for ben-amputationer foretaget i Region Midtjylland.

- Der er tale om tre sager om amputation af et ben samt en sag om amputation af et underben. Så nu går vi som vanligt i gang med at indhente alle patientjournaler.

Hun understreger, at hun kun taler på baggrund af, hvad patienterne har oplyst. Erstatningen afhænger her af adskillige faktorer, som for eksempel hvor godt benet fungerede inden operationen.

- Jeg kan ikke sætte noget minimumsbeløb på en erstatning for en amputation af benet, som kunne være undgået. Men jeg kan ikke forestille mig, at vi kan komme under 100.000 kr. Vi er oppe i store beløb. Særligt hvis der er tab af erhvervsevne. Hvis det er tilfældet, kan vi sagtens komme op på en million kroner eller mere per sag, siger hun.

Hun tror, det er realistisk, at 500 personer med den nuværende forældelsesfrist på 10 år, vil kunne søge om erstatning.