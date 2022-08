Amputations-skandalen: Styrelsen for Patientsikkerhed slår hårdt ned på region

Alle, der kan have fået foretaget en benamputation unødigt, skal have afklaring.

Det mener Styrelsen for Patientsikkerhed, som vil have Region Sjælland til at gennemgå en række sager om benamputationer mellem 2016 og 2021.

Det siger styrelsens direktør, Anette Lykke Petri, til TV2 Øst.

- Vi vil vide, hvad der skal ske for de patienter, der kan have fået en amputation, der kunne have været undgået. Regionerne skal tage ansvar, og de skal selv identificere alle de patienter, der kan have ret til erstatning, siger hun til regionalmediet.

Det er regionens ansvar at få fat på patienterne og ikke omvendt, understreger hun.

Meldingen fra styrelsen kommer, efter at regionen har lagt op til at lave en stikprøve, hvor der ses på 80 benamputeredes patientjournaler.

Det er ikke nok, mener Styrelsen for Patientsikkerhed, som ønsker at få indkredset, hvem der kan være berørt, så patienterne kan få besked om det.

Der kom fokus på sagen i foråret, efter at en ekstern analyse i Region Midtjylland berettede om generelt sen behandling til forebyggelse af amputation på Aarhus Universitetshospital. Det kan øge risikoen for, at man må amputere.

Konkret lød vurderingen fra Region Midtjylland, at op mod 92 patienter hvert år kan være blevet amputeret unødigt. Regionen nedjusterede senere det skøn til 47 patienter årligt.

De patienter, der har fået amputeret et eller begge ben på grund af en for sen forebyggende behandling, kan være berettiget til erstatning.

Men Region Midtjylland er ikke ene om at foretage en del amputationer af ben. Region Sjælland er den af de fem regioner, som har den højeste amputationsrate med 70 amputationer eller flere per 100.000 indbyggere per år.