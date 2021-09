Anal-kunst lever endnu

Økonomiudvalget i Københavns Kommune har tirsdag godkendt den ti meter høje skulptur, der til forveksling ligner et rektalt sexlegetøj

'Godkendt.'



Sådan lød beslutningen på økonomiudvalgsmødet i Københavns Kommune tirsdag eftermiddag.

På mødet skulle politikerne tage stilling til, om de ønsker en ti meter høj skulptur af kunstneren Sophia Kalkau på Christmas Møllers Plads i indgangen til Amager.

Tidligere har Ekstra Bladet fortalt om den opstand, der er hos naboerne, som mener, at skulpturen kommer til at ligne analkugler.

- Det første, alle siger til os, er: ‘Hvad er det for et sexlegetøj, der skal stå ude foran jeres vindue?’, lød det fra beboerformand i A/B Vennelyst, Per Munch, som bor lige op af Christmas Møllers Plads.

Ligner noget fra Istedgade

Allerede i begyndelsen af marts skrev socialdemokraternes Rune Dybvad Simonsen på Twitter, at det ligner noget fra en 'skummel butik i begyndelsen af Istedgade'.

Rune Dybvad Simonsen indtrådte i borgerrepræsentationen i oktober 2020, da Frank Jensen stoppede efter en række krænkelsessager.

I videoen øverst i artiklen, kan du se hvordan det gik, da Ekstra Bladet prøvede at 'købe skulpturen' i en butik på Istedgade.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mangler endelig godkendelse

Nu hvor sagen uden politisk kamp i økonomiudvalget er blevet overdraget til borgerrepæsentationen, mangler der blot en vedtagelse dér.

Det vil formentlig ske på næste møde, som er planlagt 23. september.

Herefter kan Amager se frem til den ti meter høje bronzeskulptur, som er en gave fra Ny Carlsbergfondet.