Analkuglekritik: - Noget af det mest rædselsfulde, jeg har set

Borgmester: - Folk opfatter det forskelligt

Ekstra Bladet har stillet følgende spørgsmål til Københavsn teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (Ø):

- Hvad synes borgmesteren personligt om skulpturen?

- Kan borgmesteren se, at skulpturen til forveksling ligner rektalt sexlegetøj? Og hvad gør borgmesteren sig af tanker om sammenligningen?

- Hvorfor indstilles forslaget, når der kun er ét høringssvar, der ikke er imod?

Som svar på spørgsmålene vi modtaget følgende:

'Der går et stort arbejde forud for, at vi i Teknik- og Miljøudvalget siger god for, at et nyt monument kan stilles op i København. I den konkrete sag tilbyder Ny Carlsbergfondet Sophia Kalkaus værk til udsmykning af Christmas Møllers Plads. Rådet for visuel kunst er positive omkring værket, og de to lokaludvalg udtrykker begejstring for valget af kunster, kunstværk og placering. De vurderinger læner vi os op ad, da vi træffer vores beslutning.'

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø) understreger, at skulpturen opleves forskelligt afhængt af, hvor man ser den fra. Foto: Emma Sejersen

'Noget af det fine ved kunst er, at folk opfatter det forskelligt. Jeg har både hørt nogen sige, at det ligner en lysestage eller legetøj til en hund. Kunstneren selv beskriver, at oplevelsen af værket afhænger af, hvor det bliver set fra, men at det kan ligne både en silhuet eller sammensmeltede dråber.'

'Det var forvaltningens vurdering, at høringssvarene ikke gav et fagligt grundlag for ikke at anbefale projektet. Den vurdering er jeg enig i. Forvaltningen refererer loyalt, at tre høringssvar er kritiske overfor placeringen, da beboerne frygter at miste udsyn. Forvaltningen kommer herefter med en faglig vurdering, der påpeger, at skulpturen kommer til at stå væsentligt længere væk fra bygningen, end de kritiske høringsvarer giver udtryk for, og derfor ikke vil have stor indflydelse på udsynet. De øvrige høringssvar handler om bekymringer om cykelparkering, affaldsspande og lignende. Her forklarer forvaltningen, at cykelparkeringen ikke bliver forringet, og at der er indtænkt affaldsspande til pladsen.'