Analtest inden OL

Kina tager endnu en gang alle midler i brug for at bremse coronasmitten

Få uger inden vinter-OL i Beijing har Kina igen gjort brug af analtest for at tjekke, om personer er smittet med corona.

Det skriver Newsweek, der citerer den kinesisk avis Beijing News.

Analtestene mødte stor kritik sidste år, da Kina ville indføre testene for udlændinge, der rejste ind i landet. Flere landes diplomater kaldte dengang testen for 'uværdig'.

Mindst 27 personer i et lejlighedskompleks blev testet bagi for corona, efter at en beboer i bygningen var blevet testet positiv for omikron, hvilket var det første tilfælde af den smitsomme variant i den kinesiske hovedstad.

Langt mere effektiv

Det er tredje vinter i træk, at de kinesisk myndigheder bruger analtest. Myndighederne begrunder brugen af testen med, at de har er langt mere effektiv end nogen andre metoder, når det handler om at finde smitte hos folk uden symptomer.

- Vi har fundet ud af, at hos smittede overlever coronavirus i længere tid i deres fordøjelsessystem eller ekskrementer end i deres luftveje, fortæller Dr. Li Tongzeng, der er ekspert i infektionssygdomme til kinesisk TV ifølge Newsweek.

Kina har under pandemien brugt ekstreme metode for at holde smitten nede, og flere storbyer er blevet lukket ned efter få smittetilfælde i byerne.

Vinter-OL i Beijing begynder 4. februar.