Analyse viser: Langt flere dør i Sverige

Danmark og Sverige har haft to forskellige corona-strategier. Data viser, at langt flere dør i Sverige

Der er stor forskel på, hvordan Danmark og Sverige håndterer coronaepidemien. Derfor har BuzzFeed nu analyseret dataen fra de svenske sundhedsmyndigheder for at se, om Sveriges strategi virker.

Deres resultater er ikke optimistiske, skriver BuzzFeed News.

- Vi har fundet ud af, at landet registrerede et rekordstort antal overskydende dødsfald i de første tre uger af april.

Deres analyser viser, at der i 21 dage før 19. april døde 7169 personer, hvilket er 1843 mere end gennemsnittet i samme uger mellem årene 2015 og 2019.

Det svarer til en stigning på 34,5 procent.

Data fra Danmarks Statistik viser, at det er nogle helt andre tal for Danmark. Her er der registreret 201 flere døde over de samme tre uger sammenlignet med gennemsnittet de sidste fem år, hvilket svarer til en stigning på 6,5 procent.

Stor forskel

Selvom epidemien langt fra er slut, så tyder de foreløbige resultater på, at coronavirussens indflydelse på Danmark og Sverige er meget forskellig. Ligesom de to landes strategier.

Danmark lukkede tidligt landet ned, hvor man i Sverige stort set holder alt åbent. Man må ikke være mere end ti personer samlet i Danmark, mens tallet i Sverige er 50.

Svenskernes strategi har fået kritik i store dele af Europa, hvor håndteringen af coronavirus er anderledes striks, men nu hylder blandt andet WHO den svenske coronastrategi i forhold til at komme tilbage til normaltilstand.

Flere ældre dør

Ifølge statsepidemolog Anders Tegnell er det hovedsageligt ældre mennesker på plejehjem, der har mistet livet i Sverige.

Årsagen til det høje dødsfald, mener seniorprofessor i geriatri på universitet i Umeå Yngve Gustafson, skyldes, at de ældre i Sverige ikke har gode muligheder for at holde afstand.

Derudover skal man ikke have en særlig uddannelse for at arbejde i ældreplejen, hvorfor en stor andel af personalet ikke har den relevante viden.

