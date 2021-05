Analytikere ser dansk vaccineplan som overoptimistisk

Danmark vil først få færdigvaccineret den voksne del af befolkningen i slutningen af november. Det vurderer et britisk analyseselskab.

De danske myndigheder er for optimistiske i deres vaccineplan, lyder det ifølge Politiken.

- De danske myndigheder undervurderer effekten af at droppe Johnson & Johnson-vaccinen og overestimerer, hvor meget andre producenter kan levere i de kommende måneder, siger Rasmus Bech Hansen, der er administrerende direktør hos analysebureauet Airfinity, til Politiken.

Airfinity følger produktionen af vacciner verden over. Selskabet kigger på den reelle produktion frem for fabrikkernes løfter om leveringer, skriver Politiken.

Forsinkelsen vil blive en konsekvens af, at Danmark har fjernet vaccinerne fra både AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Det vil give en forsinkelse på op til fire uger for de 25- til 39-årige og en uge for resten. Det har Sundhedsstyrelsen skrevet i en pressemeddelelse.

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil alle voksne danskere dermed være vaccinerede i den uge, der slutter 22. august.

I juli skal Danmark ifølge den officielle vaccinationskalender modtage 2,7 millioner vaccinedoser.

Det kræver, at EU som helhed modtager omkring 270 millioner doser i juli.

Den mængde er det dobbelte af, hvad Pfizer lige nu producerer til hele verden. Derfor kalder Airfinity scenariet 'helt urealistisk'.

Analytikere i Nordea og Danske Bank mener ifølge Politiken også, at vaccineplanen er for optimistisk med to til fire uger. Forsinkelsen kan endda blive op til seks uger, vurderer Danske Bank.

Bankerne følger vaccineudrulningen, da den har stor betydning for økonomien.

Steen Dalsgård, der er centerchef hos Sundhedsstyrelsen, understreger i et svar til Politiken, at vaccinationskalenderen kun 'kan betragtes som en plan', når man kigger på maj.

Resten af kalenderen 'bør betragtes som en prognose', skriver han.