Anbefaler omstridt medicin: Men nægter at lade eksperten svare

Donald Trump anbefalede igen at bruge malariamedicinen hydroxyklorokin for at håndtere coronavirussen, men da eksperten blev spurgt om sin holdning, så afbrød præsidenten

Der er ingen tvivl om, hvem der er bossen i USA. Han hedder Donald Trump.

Det var søndagens pressemøde endnu et bevis på. Her kaldte den amerikanske præsident malariamedicinen hydroxyklorokin for stærkt og fremragende, ligesom han fortalte, at der var meget stærke tegn på, at det virkede.

Efterfølgende valgte en journalist fra CNN at spørge, hvad direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Dr. Anthony Fauci, mente om lægemidlet.

Men så afbryd Donald Trump.

- Ved du, hvor mange gange, han har fået det spørgsmål. Du behøver ikke at stille det spørgsmål, sagde Donald Trump, mens Dr. Anthony Fauci så måbende til.

Foto: Sarah Silbiger/Ritzau Scanpix

Ingen beviser

CNN-journalisten prøvede igen, men præsidenten lod aldrig USA's svar på Søren Brostrøm komme til. Men hvad mener Dr. Faucy så?

Lørdag fortalte han, at der foreløbigt ikke findes beviser for, at medicinen fungerer på personer smittet med coronavirus. Der skal flere forsøg til, og det er samme konklusion i Danmark.

Sundhedsstyrelsen skriver følgende om hydroxyklorokin:

'studier indikerer, at hydroxychloroquin kunne have effekt mod SARS-CoV-2. Der foreligger dog endnu ingen publicerede kliniske studier, der dokumenterer effekten af hydroxychloroquin til COVID-19, men der pågår en række kliniske studier med hydroxychloroquin til COVID-19'.

Foto: Joshua/Ritzau Scanpix

Over 9600 døde

Det seneste døgn har 1155 mennesker mistet livet med coronavirus i USA.

Og det fikDonald Trump til at udtrykke håb om, at USA ser en 'udjævning' af spredningen af coronavirusset i landets hotspots.

- Det er måske et godt tegn. Vi begynder at se lyset for enden af tunnelen. Forhåbentlig i den ikke alt for fjerne fremtid vil vi være stolte at det arbejde, vi alle har gjort, siger Trump om faldet fra 630 til 594 dødsfald.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University tidligt mandag morgen dansk tid.

Tallet er gjort op fra klokken 05.00 søndag til klokken 05.00 mandag dansk tid. I samme periode i det forrige døgn var antallet af dødsfald 1336.

I alt er 9634 coronapatienter i USA døde

Ekstra Bladet bruger tallene fra Johns Hopkins hjemmeside, men vi fratrækker raskmeldte og døde fra det aktuelle tal og viser dermed, hvor mange der er smittede lige nu. John Hopkins viser hvor mange der har været smittet gennem hele perioden.

