And i problemer: Slugt af kæmpe hul

En video af en and, der bliver suget ned i et hul, er gået viralt på internettet

Hvad der ligner en forholdsvis rolig og ubekymret and, der svømmer rundt i en sø, bliver pludseligt suget ned i et kæmpe hul, som er 60 meter dybt.

En video viser det dramatiske øjeblik, som har fået flere internetbrugere til at stille spørgsmålet:

- Overlevede rapanden?

Den historie bringer britiske Independent og The Guardian.

Anden virkede ikke til at have travlt med at komme væk. Foto: Privatfoto

Hele episoden foregik i Lake Berryessa, som ligger i den amerikanske delstat Californien.

Det kæmpe hul i søen er faktisk et afløb, som dræner vand væk, når vandstanden stiger.

Rick Fowler, som arbejder ved søen, stod og filmede det kæmpe hul, da han pludselig fik øje på anden.

- Pludselig blev den suget ned i hullet, sige han til mediet.

Ifølge Rick Fowler gik der ikke lang tid før, at anden fløj op igen.

Han viste videoen til sine kollegaer, som overbeviste ham om at dele den på Facebook.

I skrivende stund er videoen blevet set over 45.000 gange.

