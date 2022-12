Ande-panik? Du kan stadig nå at købe en ny

Flere butikker holder åbent juleaftensdag, og der er ikke meldinger om, at ænder skulle være udsolgt på landsplan

Hvis du er en af de danskere, som nu står uden juleand, fordi den har en afvigende lugt, så er der ingen grund til panik.

Du kan nemlig nå at købe en ny.

Blandt andet har mange af Salling Groups butikker åbent en god håndfuld timer endnu, selvom det er juleaftensdag.

- Alle de butikker, som normalt har det, vi kalder helligdagsåbent, har åbent, oplyser Henrik Vinther Olesen, som er kommunikationsdirektør i Salling Group, til Ekstra Bladet.

Han kan ikke garantere, at man ikke går forgæves, men på nuværende tidspunkt er ænderne ikke udsolgt på landsplan.

- Vi har ikke meldinger om, at der skulle være udsolgt af ænder. Der kan selvfølgelig være det lokalt, siger han.

Mange butikker

Der er 251 Netto-butikker over hele landet, som har åbent.

- Mange af dem har åbent i dag fra 7-15. Nogle har åbent til klokken 20, fortæller Henrik Vinther Olesen.

Kommunikationsdirektøren opfordrer til, at man tjekker Nettos hjemmeside for at se, om den lokale Netto har åbent og hvor længe.

Der er også 15 Føtex Food-butikker, som holder juleåbent.

De tilbagekaldte ænder er blevet solgt i Kvickly, Superbrugsen, Dagli'Brugsen og i Irma, som er ejet af Coop.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Coop, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Juleænder tilbagekaldt

Lillejuleaften tilbagekaldte Landting Slot deres danske økologiske ænder.

Det skyldtes, at der var fundet enkelte ænder med afvigende lugt. Hvis din and ikke har afvigende lugt, kan den dog fortsat tilberedes, lød meldingen.

Herunder kan du se, hvilke ænder der er tilbagekaldt: