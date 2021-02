Anden bølge af coronasmitte spolerer Dubais turistboom

Dubai i De Forenede Arabiske Emirater er en af de få destinationer, som har været åben for internationale rejsende siden juli.

Den solrige storby har derfor nydt godt af turister, som har kunnet få et afbræk fra hverdagen i en by med få coronarestriktioner.

Det har været med til at holde hånden under økonomien i byen. Men rekordhøje smittetal og restriktioner for rejser til Dubai er nu begyndt at spille ind på mængden af tilrejsende.

Turister strømmede ifølge hotelkæden RIU til i december. Men hotelkæden oplevede en 'betydelig nedgang' i januar, hvor nogle lande - herunder Danmark - begyndte stramme rejsereglerne for Dubai.

Britiske og israelske turister er i det store hele forsvundet fra byens sandstrande, efter at Storbritannien og Israel begyndte at kræve, at tilrejsende fra Emiraterne skal i karantæne.

Antallet af smittede i De Forenede Arabiske Emirater satte rekord med knap 4000 tilfælde 28. januar. Og golfstaten kæmper nu med sit største coronaudbrud siden pandemiens start.

Det er obligatorisk at bære mundbind i offentligheden i Dubai, ligesom fysisk afstand også er et krav. Derudover er kapaciteten på restauranter og for forsamlinger blevet begrænset.

Samtidig er kapaciteten på hoteller og i shoppingcentre blevet begrænset, og alle tilrejsende skal ved en test vise et negativt prøvesvar.

Men man forsøger altså stadig at holde åbent i så vid udstrækning som muligt, så turisterne fortsat vil komme til. Derudover er håbet, at coronavacciner kan sørge for, at en nedlukning ikke bliver nødvendig.

Turister er da også stadig at finde på byens strande, natklubber og restauranter.

Nyhedsbureauet Reuters har talt med ti turister i Dubai fra henholdsvis Storbritannien, Frankrig, Italien, Hviderusland, Tyrkiet og Egypten.

De sagde alle, at de trods smittetallene føler sig sikre i Dubai.

- Alt er lukket i Paris, hvor vi skal være hjemme klokken 18. Men her er der intet udgangsforbud. Så det er rart at nyde kaffen, restauranterne og underholdningen, siger 37-årige pariser Khaled Kadi.