Anders fik et sår og mistede begge ben - men det kunne formentlig være undgået

Skandalen ruller i Region Midtjylland, hvor et større antal patienter årligt formentlig kunne have undgået amputation af deres ben. Anders Poulsen mener, han er en af dem. Advarsel om stærke billeder i bunden af artiklen

Har du oplevet noget lignende, så send os et tip på 1224@eb.dk.

Rollatoren glider stille hen over sygehusets gulv. Anders Poulsen støtter sig til den, mens fødderne flytter sig langsomt. Et skridt ad gangen. Han ved, at det er hans sidste skridt nogensinde.

Men historien starter ikke på sygehuset. Den starter hjemme hos den nu 85-årige Anders i Lemvig, hvor han bor med sin kone gennem 60 år, Erna.

En dag opdager Anders et lille sår på sit højre ben. Ubetydeligt, tænker han, og behandler det med creme og plaster. Men flere måneder går, og såret er der stadig.

Fire år forinden havde Anders haft en åreforsnævring i sit venstre ben, og han ved derfor, at der skal reageres på et sår, der ikke går i sig selv.

Derfor tager han den 23. marts 2020 til lægen.

'Der skal gøres noget nu'

Lægen tager såret, der ikke vil hele, meget alvorligt, og siger, at der skal gøres noget nu, fortæller Anders Poulsen.

Han sender straks Anders på sygehuset for at få målt blodtrykket. Svaret er klart: Anders' blodtryk er for lavt til, at såret selv vil kunne hele.

Men Anders er optimistisk for det videre forløb. Han har jo været hele turen igennem fire år forinden og tænker, at med et indgreb i form af en ballonudvidelse, vil blodtilførslen til hans ben igen blive fin.

Han aner ikke, hvad der venter ham de kommende måneder.

Gentagende henvendelser

I Anders' journal skriver en sygeplejerske fra Regionshospitalet Viborgs Sårcenter den 25. marts 2020 at de, grundet restriktioner angående coronavirus, 'desværre ikke har mulighed for at indkalde patienten på nuværende tidspunkt.'

Anders' egen læge henvender sig igen, fremgår det af journalen. Også Anders' sårsygeplejerske har ad to omgange sendt billeder af Anders' ben til Regionshospitalet Viborg. Men der sker intet.

- Jeg følte mig magtesløs. Jeg vidste godt, det ikke var godt, fortæller Anders Poulsen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Anders Poulsen har et traktormuseuem, som han har drevet både før og efter sin benamputation. Foto: Astrid Dalum

Forværret tilstand

7. april 2020 tager sårcenteret på Regionshospitalet Viborg Anders ind, fremgår det af journalen. Men her er Anders' tilstand allerede forværret.

Sårcenteret skriver, at han har tiltagende smerter og nu ikke længere kan gå mere end 50 meter. Desuden fremgår det, at han har 'udviklet kritisk iskæmi' på højre ben samt har sår og 'natlige hvilesmerter'.

Den 20. april 2020 får Anders en ballonudvidelse i højre ben.

Men det stopper ikke der. Det er faktisk kun lige begyndt.

Natten efter, at Anders har fået lavet en ballonudvidelse i sit højre ben, begynder han at få lignende symptomer i det andet ben - samtidig med at hans højre ben fortsat gør ondt.

'Et smertehelvede'

I de følgende to måneder er han løbende i kontakt med Karkirugisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg, som tilser ham flere gange. Af Anders' journal fremgår det, at han 30. april 2020 - 10 dage efter ballonudvidelsen - fortæller, at han vågner hver nat på grund af smerter i begge ben og fødder, og at han derfor sover i en stol.

- Det var et smertehelvede. Det var værst for mig om aftenen, hvor jeg tænkte: 'nu er der en nat foran mig igen'. Jeg var dødtræt, men jeg vidste, at jeg ikke kunne sove.

Karkirurgisk Afdeling skriver i Anders' journal den 14. maj 2020, at de 'ikke mistænker kritisk iskæmi.' Kritisk iskæmi var det stadie, Anders' højre ben nåede i inden ballonudvidelsen.

Akut nyresvigt

16. juni bliver Anders indlagt med akut nyresvigt på det nu nedlukkede Regionshospitalet Holstebro.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Anders Poulsens kone, Erna, har været en stor støtte både før, under og efter hans benamputation. Foto: Astrid Dalum

Også her er de opmærksomme på Anders' ben, og i Anders' journal står, at 'patientens største problem er faktisk smerter i benene, specielt om natten,' ligesom der også står, at hvis tilstanden forværres 'anbefales kontakt til karkirurgerne i Viborg, hvor patienten i forvejen følges med samme problemstilling.'

Der bliver dog ikke iværksat yderligere karkirurgisk behandling, og den 19. juni bliver Anders udskrevet - med sig hjem får han en rollator, fordi hans gangfunktion nu er så forværret.

Ikke mere at gøre

Fem dage senere ringer Anders' kone til sårcenteret og fortæller, at Anders har tiltagende smerter i begge ben.

1. juli - mere end to måneder efter, Anders' smerter opstod i venstre ben - er Anders, efter henvisning fra sårcenteret, på Karkirurgisk Afdeling i Viborg. Anders fortæller, at han her skal have foretaget en ballonudvidelse i venstre ben.

Men kort inde i indgrebet, fortæller Anders, får han at vide af lægen, at det ikke kan lade sig gøre.

Der er ikke flere behandlingsmuligheder, lyder beskeden. Benet må amputeres.

- Det var frygteligt at få at vide. Jeg tænkte: 'man kan da ikke undvære sit ben', siger Anders Poulsen og kalder det 'et chok'.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Anders Poulsen er ikke i tvivl om, at han er en af dem, der ikke har fået rettidig behandling. Foto: Astrid Dalum

Begge ben

En efterfølgende scanning viser, at heller ikke det andet ben kan behandles. Fire dage inden, amputationen skal foretages, henvender Anders sig til hospitalet med ønske om at få amputeret begge ben på én gang.

- Jeg pressede på med at få begge ben væk på én gang, fordi jeg havde så ondt, fortæller han.

Den 21. juli får Anders amputeret begge sine ben.

- Det var selvfølgelig meget vemodigt, siger Anders Poulsen, og fortæller, at han var så plaget af smerter, at det til sidst føltes som en lettelse at få dem fjernet.

Her knap to år efter amputationen har chokket lagt sig, og Anders har lært at få det bedste ud af sit nye liv.

Kunne formentlig være undgået

Men nu er et nyt chok dukket op. For det har vist sig, at et større antal amputationer, der årligt foretages i Region Midtjylland, formentlig kunne være undgået, hvis blot der var givet behandling eller tidligere behandling, ligesom det formentlig også har kostet liv.

- Jeg tænkte med det samme, at jeg var en af dem, fortæller Anders Poulsen.

- Der blev ingenting gjort ved det venstre ben, før det var for sent, siger han og understreger, at han ikke kan vide, om han ville have haft sine ben, hvis han var blevet behandlet tidligere.

- Men der havde været større chance for det.

Regionen meldte i første omgang, at antallet af årlige amputationer, der muligvis kunne være undgået, var op mod 90. Tirsdag lyder det dog, at det i stedet er op mod 47 om året i perioden fra 2016 til 2020.

Et tal, som stadig ligger højt sammenlignet med Region Syddanmark og Region Nordjylland.

Før og efter amputation

Fuld skærm