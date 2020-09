Anders Fogh: Straf vanvidsbilister hårdere

Den tidligere statsminister kaster sig ind i kampen for hårdere kurs over for vanvidskørsel. Bror til offer udtrykker stor glæde

Kampen for skrappere straffe til vanvidsbilister får nu en ny prominent forkæmper.

Anders Fogh Rasmussen, tidligere statsminister og Nato-generalsekretær.

'Min personlige assistent, Mads Hoppe, blev tidligere på sommeren dræbt sammen med sin mor og faster af en sådan vanvidsbilist, og politiet har henover sommeren advaret om, at vanvidsbilisme er et stigende problem.

Jeg håber derfor, at mange borgere vil støtte op om forslaget, og at Folketingets medlemmer vil arbejde for, at loven skærpes i sådanne tilfælde.'

Sådan skriver Anders Fogh Rasmussen i et opslag på sin Facebook lørdag formiddag.

Som eks-statsministeren skriver, så fik han problemet med vanvittig kørsel helt ind på livet i sommers, da en nær medarbejder gik bort sammen med flere fra sin familie. Det fortalte Anders Fogh selv offentligheden om i sommer.

Jacob Christensen er bror til Mads Hoppe, som gik bort i ulykken.

Ulykken skete mellem Assensvej og Odensevej i Bogense søndag aften. Video/redigering: Local Eyes/Signe Skov

Hele min familie er væk

Den 39-årige politimand fra Vissenbjerg på Fyn er enormt glad for, at Anders Fogh Rasmussen nu bakker op om hans og andres kamp for længere straffe til bilister, som med høj fart og i påvirket tilstand koster andre mennesker livet.

- Jeg er ufatteligt taknemmelig. Ingen har hidtil ville høre, hvad jeg siger.

- Anders Fogh har en kæmpe betydning og pondus. Nu vil mange flere forhåbentlig lægge mærke til underskriftsindsamlingen, end når det bare er mig, som deler budskabet.

- Jeg har mistet hele min familie i den ulykke, så det betyder meget.

Jacob Christensen forklarer, at han bliver ramt på retfærdighedsfølelsen, når vanvidsbilister slipper med korte straffe eller sågar bøde.

Og det vil borgerforslaget - som Anders Fogh nu også støtter - altså forsøge at ændre.

Regeringen gik nemlig slet ikke langt nok, da man i februar fremlagde et udspil til bedre bekæmpelse af de farligste bilister, mener forslagsstillerne.

De vil blandt andet have en minimumssraf på tre år, hvis 'overtrædelsen vurderes at være begået under særligt skærpende omstændigheder', lyder det i forslaget.

Anders Fogh skriver på Facebook:

'Jeg støtter borgerforslaget om ’strengere straf til vanvidsbilister’, som er blevet oprettet på baggrund af tragiske sager i Danmark.

Samtidig minder Mads’ unødige død os alle om, at vi har et borgeransvar for at sige fra, når og hvis vi ser andre medborgere stige ind i biler alkoholpåvirket eller udføre hensynsløs kørsel.'

Øl på kro

Den voldsomme ulykke som kostede Mads Hoppe og hans mor og faster livet fandt sted i sommer nær Bogense.

Den 26-årige fører har erkendt i et grundlovsforhør, at han sammen med en kammerat havde drukket adskillige øl inden ulykken.

Da hans Porche Cayenne ramte ofrenes Citroën C3, skete det med mindst 120-130 kilometer i timen, erkendte føreren under grundlovsforhøret. På ulykkedsstedet er fartgrænsen 80 km/t.

Den 26-åriges Porche i grøftekanten. Føreren flygtede fra stedet men blev anholdt samme aften hos sin kæreste. Foto: Local Eyes

Herunder kan du læse mere om den tragiske begivenhed.

