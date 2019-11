Anders lagt for had: Så kom byen ham til undsætning

En spøjs nabostrid i Laurbjerg er opstået, efter den lokale borger Anders Schildt gennem længere tid ikke har ønsket at klippe sin hæk ude foran hans ejendom.

Nu er striden dog midlertidigt lagt på hylden. Byen er nemlig kommet Anders Schildt til undsætning, hvor en række af byens andre borgere lørdag formiddag har hjulpet ham med at få klippet hækken, skriver TV2 Østjylland.

- Der var omkring ti voksne plus lidt børn, som knoklede fra morgenstunden af, og halvanden time senere var de færdige, og der er nu pænt og ryddeligt. Jeg er meget overrasket over den næstekærlighed, folk har vist over for mig efter opslaget. Det er jo nærmest som en hel julefilm, hvor de gode vinder over den onde, siger Anders Schildt til TV2 Østjylland.

Fotos: Privatfoto



Det hele startede ellers med et anonymt brev, som Anders Schildt modtog. Her blev han blandt andet kaldt for 'båtnakke' og andre skældsord, fordi han ikke havde klippet sin hæk.

Brevet fik efterfølgende Anders Schildt til tasterne, hvor han i en gruppe på Facebook for de lokale borgere udtrykte sine følelser ovenpå brevet.

I opslaget på Facebook skriver Anders Schildt blandt andet, at han har været langtidssygemeldt, og derfor har han ikke fået klippet sin hæk i et godt stykke tid.

Det fik altså flere af byens borgere til at reagere og hjælpe Anders Schildt ovenpå brevet, hvor han blev kaldt en 'båtnakke.'

Dermed endte en kedelig nabostrid i sidste ende lykkeligt for alle parter.