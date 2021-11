Anders Lund Madsen: Stemmer på kvinder

Når man har lagt sig syv børn til, må man købe et stort hus, og det gjorde Anders Lund Madsen så i Lyngby-Taarbæk – troede han. Men hans nye Lyngby-hus ligger i Gladsaxe Kommune, og nu er han på Herrens Mark, for han ved intet om den kommune.

– Man kan ikke undlade at stemme – eller stemme blankt, når man har så mange børn, siger Anders Lund Madsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

– Jeg har taget mindst fem test, og har fået forskellige svar hver gang. Det er dybt fortvivlende. Så det bliver nok sådan, at jeg stemmer metodisk, som jeg plejer: dvs. på en kvinde. I gamle dage tog jeg den første på listen, men det gjorde de andre også, så jeg gik over til at sætte kryds ved den næstsidste kvinde på listen, forklarer han indgående.

Det korte af det lange med Lund Madsens forklaringer er, at han kun er sikker på en ting: han vil stemme.

Anders Lund Madsen foreslår for sjovt, at han får lov til at stemme i sin gamle kommune. Foto: Tariq Mikkel Khan

– Man kan ikke undlade at stemme – eller stemme blankt, når man har så mange børn. Tænk på skoler og veje og trivsel og al den slags. Det må man have indflydelse på. Men desværre har jeg boet her så kort, at jeg ved ufattelig lidt om min nye kommune. Måske kan jeg få dispensation og stemme i min gamle kommune, griner han højlydt.