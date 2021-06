Anders Tegnell sender stikpille til Danmark

Danmark har nu højere smittetal end Sverige, og det får statsepidemolog Anders Tegnell til at advare svenskerne om at tage en tur til København

Den svenske coronageneral og statsepidemolog, Anders Tegnell, advarer nu de svenske borgere mod at tage en weekendtur til København, efter Danmark ifølge Expressen har højere smittetal end Sverige.

- Årsagerne til udviklingen i Danmark må danskerne selv svare på. Men som jeg forstod den kommunikation, de havde fra starten, valgte man at åbne samfundet relativt hurtigt, selv om man vidste, at der var en risiko for, at smitten ville stige, siger Anders Tegnell til Expressen.

- I og med at man har vaccineret de ældre, så man ikke, at det ville være så farligt med en øget smittespredning.

Han mener, at man skal som svensker bør være forsigtig og have den øgede smittespredning i baghovedet, inden man tager til København. Tegnell siger også, at man bør huske de svenske retningslinjer om at holde afstand og ikke samles for mange, hvis man tager til Danmark.

På trods af stikpillen viser Anders Tegnell dog forståelse for de danske myndigheders beslutning om at åbne landet mere.

- Hvert land foretager deres egne vurderinger, jeg har ingen mening om det. De havde en større nedlukning end os fra begyndelsen. Jeg kan godt forstå, at man så et behov for at åbne op, siger han.

Sverige har haft mere end en million coronatilfælde, mens vi i Danmark har haft omkring 283.000 - dog er befolkningen i Sverige knap dobbelt så stor som i Danmark.