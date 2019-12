Andre magter kan lytte når Danmark, Grønland og Færøerne taler sammen

Der eksisterer ingen sikre direkte kommunikationslinjer mellem regeringerne i rigsfællesskabet, så beslutningstagerne i Grønland, Færøerne og Danmark kan tale fortroligt sammen uden risiko for, at fremmede magter som Kina, Rusland og USA lytter med.

Det er ifølge Jyllands-Posten tirsdag tilfældet, til trods for at Arktis er blevet udpeget som en af de største sikkerhedspolitiske udfordringer for Danmark.

Manglen på sikre linjer, som alle danske ambassader ellers er udstyret med, overrasker politikere og eksperter. Udenrigsminister Jeppe Kofod bekræfter, at det er en alvorlig hindring for kommunikationen.

- Vi skal ikke være naive. Der er klare grænser for, hvad man kan drøfte over telefonen, siger Kofod til Jyllands-Posten.

Ministeren peger på, at de åbne linjer er en forhindring for regeringens planer om at inddrage Grønland og Færøerne mere i udenrigspolitikken.

Han oplyser, at regeringen arbejder på at "etablere en sikker kommunikationskanal".

- Det tager tid at etablere den nødvendige tekniske infrastruktur, siger Kofod og oplyser, at den først ventes at virke tidligst næste forår.

Seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen fra Dansk Institut for Internationale Studier erklærer sig meget overrasket over manglen på sikker kommunikation, fordi "mange gerne vil lytte med".

Både i Nuuk og Tórshavn er embedsmænd og politikere nødt til at køre hen til det danske forsvar i Arktisk Kommando, når der skal kommunikeres med Danmark om hemmelige oplysninger.