Andrea bliver millionær på sin numse

Den romanske Instagram-model Andrea Abeli har afsløret, hvor mange penge der er i at vise sin numse frem til fremmede mennesker på internettet

.

Hvis du tænker, at dit job er lidt kedeligt, kan du læse med her, hvordan man blive millionær på sin krop. Foto: Jam Press

Andrea, der plejede at arbejde som webdesigner, viser billeder af sin flotte krop, der er blevet opereret større, frem til sine tre millioner følgere, og hun fortæller til Mirror, at hun tjener hele 1,2 millioner pund svarende til næsten 10 millioner danske kroner årligt.

Ærlighed skaber popularitet

Den 35-årige der bor i Bukarest tror, at det er hendes 'ærlighed', der gør hende så populær på de sociale medier.

Et eksempel på den 'ærlighed' er hendes beskrivelse i sin biografi på Instagram.

Pengene strømmer ind hos modellen. Foto: Jam press

'Team ikke naturlig', står der, og den populære model er da også ærlig omkring, at hun har fået lavet en hel del.

- Jeg er helt ærlig omkring min plastikkirurgi. Jeg prøver altid at kombinere humor og sexappeal i mine opslag til mine følgere, fortæller hun.

Numsen kan rigtig mange tricks. Foto: Jam press

Laver også reklamer

Ud over billeder af sin numse tjener hun også penge på at reklamere for forskellige firmaer, der betaler for at have deres produkter på hendes side.

Det er også muligt at købe sig til mere private billeder på hjemmesiden 'onlyfans.com', hvor man betaler et månedligt beløb for adgang til hendes billeder.

De fleste af følgerne er meget glade for at følge med i, hvad modellen lægger op. Foto: Jam press

Selvom mange giver modellen komplimenter for hendes sexede udseende, er det alligevel ikke alle, der synes, hun gør det godt på de sociale medier.

- Den værste kommentar jeg har fået, har været en person der fortalte mig, at jeg kommer til at brænde i helvede, og når jeg gør, kommer det til at lugte af plastik.