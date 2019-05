Andrea lider af sjælden sygdom: Lever som en vampyr

De fleste mennesker nyder, når solen skinner.

Men for mexicanske Andrea Ivonne Monroy kan solens stråler have fatale konsekvenser.

Det fortæller hun om i et eksklusivt interview med britiske Mirror.

26-årige Andrea Ivonne Monroy er tvunget til at iklæde sig tøj og maske, hvis hun ønsker at befinde sig udendørs, når solen skinner. Hun påpeger overfor mediet, at det er ligesom at være en vampyr, der kun kan forlade sit hjem i ly af mørket.

Hun lider af den yderst sjældne hudsygdom 'Xeroderma Pigmentosum', også kendt som 'XP'. Det betyder, at hendes hud er ekstra følsom for sollys, som kan resultere i hudkræft.

Hendes læger har fortalt hende, at hun ikke skal regne med at blive ældre end 37 år.

Trods sin forfærdelige sygdom, så ser Andrea lyst på fremtiden og lever en dag ad gangen.

- Jeg elsker at være det menneske, som jeg nu en gang er. Jeg føler mig lykkelig med det, som jeg har, siger hun til mediet.

På grund af sin lidelse har Andrea Ivonne Monroy allerede haft sin sidste menstruation, og hun har meget lille chance for at kunne blive gravid.

Det tager hun med oprejst pande.

- Overgangsalderen har allerede indfundet sig, og jeg skal ikke være mor. Jeg var aldrig skabt til det.

- Jeg er tilfreds med, hvem jeg er. Jeg er en person, der bare elsker livet, fortæller hun.

Andrea Ivonne Monroy lever til dagligt hjemme hos sine forældre sammen med sine to søskende, hvor gardinerne altid er trukket for.

Siden hun var seks år gammel, har hun været igennem 26 operationer for at komme af med sin hudsygdom, men det har ikke hjulpet.

- Min krop er så træt. Jeg bliver hurtigt udmattet, og mit humør svinger meget, siger Andrea.

Selvom det hele ser sort ud for Andrea Ivonne Monroy, vil hun leve sit liv til det fulde.

Hun er derfor meget aktiv på de sociale medier, hvor hun fortæller om sit liv.