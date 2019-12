Andrea vil have verdens største læber: Har fået 17 indsprøjtninger

Lige siden hun var barn, har bulgarske Andrea Emilova Ivanova ønsket sig nogle store kysselæber. Allerede i en ung alder besøgte hun klinikker i Bulgariens hovedstad Sofia for at opnå det resultat, hun ønsker sig.

Hendes erklærede mål er at ligne Barbie. Og at få de største læber i verden.

Den 22-årige bulgarer deler løbende billeder af sig selv på Instagram, hvor hun har mere end 26.000 følgere. Foto: Jam Press

Efter for nylig at have fået sin syttende indsprøjtning, har hun nu firdoblet sine læbers størrelse.

Det skriver blandt andre Jam Press og news.com.au.

Flere medier skrev allerede om den 22-årige bulgarers læbe-eventyr tilbage i september, hvor hun havde fået 15 filler-indsprøjtninger. Men det var slet ikke nok, og den unge kvinde svor, at hun ville fortsætte sin jagt på de største læber i verden.

Andrea Ivanova fortæller, at hun er blevet meget gladere og har fået større selvtillid, efter hun begyndte at få gjort sine læber større. Foto: Jam Press

Siden har hun været igennem yderligere to behandlinger, og her stopper det bestemt ikke for Andrea Emilova Ivanova. Læberne skal ifølge hende være endnu større.

- Jeg er meget glad for mine nye læber, for jeg synes, jeg ser pænere ud med større læber, sagde hun tilbage i september til Jam Press.

- Jeg har været på næsten alle klinikker i Sofia, og jeg fylder mine læber med næsten alle slags filler, sagde hun videre.

26.000 følger med

På sin Instagram-profil har den 22-årige kvinde, der læser tysk filosofi på universitetet i Sofia, over 26.000 følgere. Her deler hun både billeder af sig selv med læberne i fokus og de seneste artikler, der er skrevet om hendes to nye indsprøjtninger.

(artiklen fortsætter under billederne)

Før sine operationer, havde den unge kvindes læber en ret almindelig størrelse. Foto: Jam Press

Foto: Jam Press

Hun fortæller, at hun bruger omkring 1165 danske kroner på hver indsprøjtning, men efterhånden har hun mistet overblikket over, hvor mange penge, hun sammenlagt har spenderet, siden hun påbegyndte sin rejse mod at få de største læber i hele verden. Hun håber at kunne nå at få et par indsprøjtninger mere inden nytår.

Den unge bulgarer bruger omkring 1165 danske kroner per indsprøjtning. Foto: Jam Press

Men selvom hun selv ved præcis, hvad hun vil og hvordan hun gerne vil se ud, er det ikke alle kommentarer, der kommer hendes vej, som er lige positive.

- Jeg får tusindvis af komplimenter for mine læber og mit tøj fra folk over hele verden. Men der er selvfølgelig også nogen, der ikke har noget pænt at sige. Nogle kan lide mig med små læber, nogle kan lide mig med store. Jeg er ligeglad, jeg vælger bare det, jeg bedst kan lide. Og det er store læber, sagde hun i september.