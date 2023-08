Andreas Mogensen-opsendelse udskudt

Fredag rejser Andreas Mogensen ud i rummet for anden gang. Denne gang skal han bo på Den Internationale Rumstation i et halvt år, mens hans hustru og tre børn venter nede på landjorden. Ekstra Bladet besøgte Mogensen og spurgte ind til turen

Fredag skulle den danske astronaut Andreas Mogensen ud i rummet for anden gang.

Men nu har NASA valgt at udskyde opsendelsen til den Internationale Rumstation med et døgn. Det oplyser NASA selv på sin hjemmeside.

Den danske astronaut Andreas Mogensen ærgrer sig over udskydelsen af sit rumeventyr.

- Vores opsendelse er desværre udskudt 24 timer. Vi prøver igen lørdag morgen kl. 03.27 lokal tid i Florida (kl. 09.27 dansk tid), skriver han på Facebook.

Der oplyses imidlertid ikke, hvad der ligger til grund for udskydelsen. Men på hjemmesiden skriver NASA, at de inden længe kommer med en opdatering.

De fortæller dog, at forsøget nu i stedet for vil finde sted 26. august klokken 3.27 amerikansk tid.

Tidligere var det planen, at Andreas Mogensen skulle sendes afsted 15. august. Så blev det rykket to dage frem, og siden lød datoen først på 21. august, inden den landede på 25. august og nu er den altså blevet rykket endnu engang til den 26. august.

Rummissionen har fået navnet Huginn. Ifølge planen skal Mogensen være på ISS i seks måneder.

Foruden Andreas Mogensen skal også japanske Satoshi Furukawa, amerikanske Jasmin Moghbeli, og russiske Konstantin Borisov med på missionen. Foto: Joe Raedle/Ritzau Scanpix

Stor betydning

Det er Andreas Mogensens anden mission til Den Internationale Rumstation.

Andreas Mogensen er den første ESA-astronaut og ikke-amerikaner, der er være pilot på rumfartøjet, der er lavet af virksomheden SpaceX.

- Først og fremmest er det en kæmpe ære at blive udnævnt som pilot på SpaceX Dragon-rumskibet, har Andreas Mogensen tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Det betyder utroligt meget for mig personligt, men også for hele Europa og selvfølgelig også Danmark at blive inkluderet på NASA's månemissoner. Det viser, hvordan vi i Europa er vokset med opgaven og er blevet dygtigere og dygtigere og har fået mere og mere ansvar.

Foruden Andreas Mogensen skal også japanske Satoshi Furukawa, amerikanske Jasmin Moghbeli, og russiske Konstantin Borisov med på missionen.

Første dansker i rummet

I 2015 opnåede Andreas Mogensen superstjernestatus i Danmark, da han ud af et felt på 8413 ansøgere blev den første dansker i rummet, og alle fra kronprinsen til statsministeren kæmpede om at tage selfies med ham.

Siden da har han arbejdet for at komme tilbage i rummet.

- Det er svært at forklare, hvad Den Internationale Rumstation er for et sted. Det gik først op for mig dengang, da jeg kiggede ud ad vinduet og så det gigantiske solsystem strække sig, så langt øjet rakte. Der så jeg hvor unik et laboratorium, vi, menneskeheden, har bygget ude i rummet.

Det næste halve år skal han teste astronauternes helbred og forstå, hvad der sker med menneskekroppen, når den bruger så lang tid i rummet og dermed forberede os på fremtidige missioner.

- Jeg er meget spændt på at komme tilbage dertil og være en del af den vigtige forskning, vi foretager om bord. Det, vi undersøger derude, er for os alle her på jorden. Og forhåbentlig vil det gavne vores verden i mange, mange år frem i tiden.