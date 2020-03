Andreas trækker stikket: - Helt urimeligt

Dansk Varmblods Hingstekåring er i fuld gang i MCH Messecenter Herning til trods for statsministerens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med flere end 1000 deltagere.

Den danske iværksætter Andreas Ifversen er én af udstillerne på messen, Hest og Rytter, der har over 50.000 besøgende, men fredag valgte han at efterlade sin stand og tage hjem for at minimere risikoen for at blive smittet og smitte andre.

- Min kone er sygeplejerske, og jeg vil ikke kunne leve med, at jeg smittede hende. Tænk, hvis jeg blev smittet i weekenden, og min kone smittede kræftpatienter på sygehuset og de gamle på plejehjemmet, siger han til Ekstra Bladet.

Andreas Ifversen. Foto: Privat

Som iværksætter synes han, det er forkert, at han skal tvinges til at vælge i mellem sin egen forretning og at følge sundhedsmyndighedernes anbefaling.

- Jeg føler, at man udfordrer min ansvarsfølelse helt urimeligt både fra arrangørens og statsministerens side, siger Andreas Ifversen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her er Andreas Ifversens efterladte stand. Han står bag hestehegnet Royal Danish Horse Fence. Foto: Privat

Statsminister Mette Frederiksen har ikke forbudt arrangementer med flere end 1000 deltagere. Der er tale om en opfordring, som efterlader den endelig beslutning og ansvaret til de enkelte arrangører.

Mette Frederiksen havde dog fredag stor tiltro til, at arrangørerne ville følge hendes anbefaling.

- Det er en opfordring, som vi forventer bliver efterlevet. Meldingen fra myndighederne er, at man skal aflyse arrangementer med mere end 1000 deltagere, sagde Mette Frederiksen fredag.

- Vi tror på, at arrangører vil udvise ansvar. Skulle det vise sig ikke at holde stik, så skal vi tænke på det næste skridt, sagde statsministeren.