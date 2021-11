Anette i chok over vandregning: Skal betale 16.871 kroner

Den 12. april dumpede et brev ind af brevsprækken hos Annette og Ole Hansen.

Da ægteparret åbnede det, spærrede de øjnene op i forbløffelse.

Foruden de 275 kroner, som parret fra Aarhus-forstaden Tranbjerg troligt hver måned har betalt aconto for vand, skulle de nemlig betale en voldsom ekstraregning for deres vandforbrug i 2020.

Anette og Ole Hansen skal betale næste 17.000 kroner ekstra for vandforbruget i 2020. Foto: Ernst van Norde

1200 liter om dagen

Anette Hansen og manden skulle nemlig betale hele 16.871 kroner. Det svarer til, at parret skulle have brugt tæt på 1200 liter vand om dagen.

- Det er jeg chokeret over. Hvordan kan den regning være så høj, indleder hun spørgende.

Ifølge Brunata bruger én person i gennemsnit 103 liter vand om dagen.

- Helt ned til 2006 kan jeg jo bevise, at jeg har betalt en ekstraregning på maksimalt 2500 kroner. Vi har ikke bare lige pludselig brugt så meget mere vand. Vi er kun to personer og et husdyr.

En tommelfingerregel lyder, at en familie på fire personer normalt vil have et årligt vandforbrug på cirka 200 kubikmeter. Anette og Ole Hansen har brugt 433,64 kubikmeter, hævder boligselskabet.

Til sammenligning fik parret mere end 2000 kroner tilbage for 2019, mens de skulle betale cirka 800 kroner ekstra for vandforbruget i 2014. Foto: Ernst van Norde

Gjort indsigelse

Anette Hansen gjorde hurtigt indsigelse, da hun fik den enorme regning, men her fik hun efterfølgende en nedslående melding fra beboerklagenævnet. De holder nemlig med boligselskabet AL2 Bolig.

'Vi kan konstatere, at forbruget for 2020 er væsentlig højere end tidligere år samt indeværende år, men idet at forbrugsregnskabet udarbejdes ud fra en årlig aflæsning hvert år, og idet din måler er aflæst, hvert år ved årsafslutningen, har vi ingen grundlag for at betvivle aflæsningen', lyder begrundelsen blandt andet i et brev, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Men Anette Hansen afviser, at hun skulle have brugt de enorme mængder vand, som boligselskabet hævder.

- Det er ikke noget, jeg tror. Det ved jeg ved. Hvis jeg havde brugt så meget vand, ville jeg gerne betale, men når jeg ikke har, så vil jeg altså ikke betale den regning, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun fortæller ligeledes, at hun har valgt at betale regningen i første omgang, fordi hun frygter, at hende og ægtemanden får lukket for vandet eller bliver opsagt af AL2 Bolig.