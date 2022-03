Anettes nevø druknede i havnen: Nu vil hun have love om sikkerhed

Når kommuner bygger boliger og caféer helt ned til havneområderne, skal der være lovkrav om sikkerhed, så man forebygger, at folk falder i vandet.

Det mener familien til 21-årige Oliver Ibæk Lund, der døde den 4. februar i år. Han faldt i Limfjorden og druknede på vej hjem fra en bytur, skriver TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg ønsker, at der som minimum bliver lavet en lovgivning om, at når man påtænker at bygge boliger ved havneområder, skal der også være nogle regler for sikkerhed. For som det er nu, er der ingen regler overhovedet, siger Anette Ibæk Birkegaard, moster til Oliver Ibæk Lund, til TV2 ØSTJYLLAND.

Anette Ibæk Birkegaards reaktion kommer efter, TV2 ØSTJYLLAND har fortalt, hvordan der i Aarhus de senere år er sket en opsigtsvækkende udvikling i, hvor folk falder i vandet, efter kommunen har åbnet havnefronten for offentligheden.

Siden 2012 har Østjyllands Brandvæsen rykket ud 96 gange i Aarhus C, hvor en person er faldet i vandet. Men billedet ændrer sig efter 2018.

Hvor Østjyllands Brandvæsen tidligere kørte ud til drukneulykker fordelt i hele området omkring både havnefronten og bar- og café-livet ved åen i Aarhus, så er udrykningerne nu i langt højere grad rykket til havnen, hvor der er bygget nyt.

Så sent som i vinter omkom en 29-årig mand, da han faldt i vandet på vej hjem fra en bytur i Aarhus. Aarhus Kommune er nu i gang med at etablere endnu mere hegn og sætte flere termiske kameraer op.

Men det skal kommunerne gøre fra starten, mener Anette Ibæk Birkegaard, der bider mærke i, at flere andre kommuner i disse år er i gang med havnenære byggeprojekter. Det gælder blandt andet i Horsens og Randers.

- Når man vælger at bygge boliger, og når man vælger at lægge rekreative områder tæt på havnen, har dem, der bygger, et ansvar for at sikre, at der ikke sker ulykker, siger hun.

Bolig - og Planstyrelsen oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at der hverken i byggelovgivningen eller planlovgivningen er regler, der retter sig mod sikkerheden i forhold til byggerier tæt på vand.