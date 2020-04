Angela Merkel opfordrer befolkningen til at bruge mundbind

Meldingen fra Angela Merkel kommer, samtidig med at Tyskland langsomt begynder at åbne landet

Den alvorlige coronasituation i Tyskland får nu landets forbundskansler, Angela Merkel, til at opfordre befolkningen til at bruge mundbind.

Dette er ifølge kansleren 'nødvendigt', fordi det beskytter andre mod smitte, men også fordi det beskytter en selv, udtaler Merkel.

Tysklands regering vil ikke indføre et decideret forbud mod at gå uden mundbind, men opfordrer alle, der bruger offentlig transport og bevæger sig i det offentlige rum, til at tage det på.

Det skriver flere tyske medier, heriblandt Det Tagesspiel.

Åbner landet langsomt

Der bor over 80 millioner mennesker i Tyskland. Landet har indtil nu har klaret sig godt igennem krisen med coronavirus. Der er meldt om 3495 døde ifølge Johns Hopkins University. Det er forholdsmæssigt færre end i Danmark.

Meldingen fra Angela Merkel kommer, samtidig med at Tyskland langsomt begynder at åbne landet. Fra 4. maj må frisører begynde at åbne igen. Det samme gælder bil-, cykel og boghandlere.

I nabolandet Polen har befolkningen pligt til at bære mundbind, når de forlader deres hjem.

Her er parker, legepladser, butikker og meget andet lukket. Kun dagligvarebutikker og apoteker er åbne og med begrænsninger om, hvor mange der må være i butikkerne ad gangen.

Også de amerikanske myndigheder har siden 4. april opfordret befolkningen til at dække ansigtet for at undgå smitte.

WHO: Rækkevidde på seks meter

Opfordringen kom, efter at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) meldte ud, at bredere brug af mundbind og ansigtsmasker kan have en effekt for at undgå coronasmitte.

Ifølge WHO smitter virussen primært ved direkte dråbespredning fra host eller nys.

En undersøgelse fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) viser, at dråber fra host kan nå en rækkevidde på seks meter, mens dråber fra nys kan nå en rækkevidde på op til otte meter.

Europæiske sundhedsmyndigheder: Bær maske

Også det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol med Sygdomme, der hører under EU, opfordrer medlemslandene til at bruge mundbind i det offentlige rum.

Opfordringen er beskrevet i en rapport fra 8. april.

I Danmark har sundhedsmyndighederne indtil nu ikke set nogen grund til, at raske mennesker, der bevæger sig rundt i samfundet, skal bruge mundbind.

Ekstra Bladet har spurgt Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, hvorvidt myndighederne fremover også vil opfordre danskerne til at bruge mundmind.

Sundhedsstyrelsen henviser til Statens Serum Institut, der ikke er vendt tilbage på henvendelsen.