Angreb på 11-årig hijab-klædt pige var falsk

Hele Canada viste medfølelse for en 11-årig hijab-klædt pige, der i fredags påstod at hun var blevet angrebet af en mand med en saks - politiets efterforskning viser nu, at historien var opdigtet

Fredag i sidste uge blev hele Canada rystet, da der kom breaking news på en historie om en kun 11-årig hijab-klædt pige, der påstod, at hun på vej til skole hele to gange var blevet angrebet af en mand i 20' erne, der med en saks ville klippe hendes hijab i stykker. Hijab' en, der havde en 30 cm. lang flænge, blev oven i købet overdraget til politiet i Toronto som bevismateriale.

Det skriver adskillige medier heriblandt Toronto Sun, CTV News og BBC.

Politikerne kom straks på banen

Der blev afholdt en kæmpe presse-konference på pigens skole, og historien kom lynhurtigt på forsiden af alle Canadas medier. Canadas premierminister Justin Trudeau skrev samme dag på twitter: Canada et et åbent land, der byder folk velkommen. Og vi kan ikke tolerere den slags handlinger.

Og et hav af andre Canadiske politikere kom på banen med lignende udsagn, heriblandt Torontos borgmester John Tory og staten Ontarios guvernør Kathleen Wynne.

Jeg var bange og forvirret

Under pressekonferencen stod den 11-årige Khawlan Noman ved siden af sin lillebror og sin mor, da hun fortalte pressen følgende historie omkring overfaldet:

- Jeg skreg, da manden forsøgte at klippe min hijab af. Manden flygtede bagefter. Vi fulgte mængden af mennesker på gaden for at være i sikkerhed. Men han kom tilbage. Og han begyndte igen at klippe i min hijab. Han smilede. Jeg var meget bange og forvirret, lød forklaringen fra den 11-årige Khawlan Noman.

Opdigtet historie

Historien greb hele Canada om hjertet. Men få dage efter kom chokket. Da politiet havde efterforsket sagen færdig, lagde de nemlig en pressemeddelelse ud, der kort og kontant meldte ud, at historien var opdigtet:

- Efter en detaljeret efterforskning har politiet besluttet, at de beskrevne begivenheder ikke har fundet sted. Vores efterforskning er afsluttet, og vi regner ikke med, at der vil ske yderligere i sagen.

Sådan lød den meget korte pressemeddelelse i forbindelse med en af de mest omtalte presse-historier i Canada i år.

Ubesvarede spørgsmål i sagen

Men det er ikke alle Canadier, der er tilfredse med den forklaring. Mange vil gerne have yderligere forklaringer på, hvad der egentlig skete, og hvem, der er ansvarlig for den opdigtede historie. Den 11-årige pige er for ung til at stå til ansvar for sin opdigtede historie. Men i følge den canadiske avis Toronto Sun er der stadig masser af spørgsmål, der kræver svar. Blev pigen coached til at fortælle historien? Hvad ved hendes familile egentlig om historien? Og hvorfor var der en 30 cm. lang flænge i hendes hijab? Har nogen fabrikeret falske beviser?

Efter overfaldet udtalte den 11-årige Khawlan Noman's mor sig til avisen Toronto Sun, der bragte historien på forsiden med morens ord: - Dette er ikke Canada.

Og det er der mange canadiere, der giver hende ret i. Dog med et lidt andet udgangspunkt. Historien har nemlig aldrig fundet sted.