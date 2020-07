Angreb på slappe nosser udløser shitstorm

- Det er helt vildt, hvad jeg har fået af lort. Jeg har godt nok fået nogle tæsk. Det er typisk fra mænd og fra den type kvinder, der lægger sig i slipstrømmen på mænds magt. De er enormt hadefulde.

Billedkunstner og kunstanmelder Trine Rytter Andersen har med egne ord haft høj puls i løbet af de seneste syv dage.

Årsagen er den respons, hun har modtaget, efter at hun sidste mandag gik til angreb på den 15 kilo tunge bronzeskulptur 'Balls tell it all', der står ved Godsbanen i Aarhus.

I et langt, offentligt skriv på Facebook leverede hun hård en kritik af værket og ikke mindst af Godsbanens direktør, Flemming Dybbøl.

Ifølge Trine Rytter Andersen repræsenterer kunstværket en lavpandet, brovtende form for maskulinitet og ikke det miljø, der eksisterer i Godsbanen. Hun kritiserer samtidig Flemming Dybbøl for at have gået enegang, da han besluttede at hente skulpturen til Aarhus.

Kritikken har resulteret i en decideret shitstorm mod Trine Rytter Andersen, der i et nyt Facebook-opslag selv fremhæver følgende hilsen som et eksempel:

'Dit berufsverbot med sygelig henvisning til Metoo kampen skriger til himlen om en modstræbende paranoid-skizofren narcissistisk 'jeg-vil-ha-det-hele-selv' gimpe, der føjer sig overset på Hovedbanegården.'

- De sønderlemmer mig og giver mig diagnoser. De fremstiller mig som en foragtelig krænkelsesparat identitetskriger. Det er det argument, de bruger, som deres carte blanche til at shame mig, siger hun til TV2 Østjylland og fortsætter:

- De fleste tror, jeg er en krænket sippe, der ikke kan tåle at se et par nosser. Det er slet ikke tilfældet. Det, jeg tillader mig at kritisere, er lavpandet, patriarkalsk opførsel. Det handler dybest set bare om, at vi skal se hinanden som ligestillede og ligeværdige.

'Balls tell it all' er skabt af Henrik Busk Andersen og blev indviet i Godsbanens gårdhave i foråret 2019. Kunstværket er ifølge Trine Rytter Andersen blevet et vartegn for Godsbanen.

- Det er en fejl, når Flemming Dybbøl tager for givet, at alle vil synes, det er super fedt, at de her nosser fremadrettet skal repræsentere Godsbanen i form af en pris inden for kulturlivet. Vi arbejder med æstetik, ånd og dannelse, og kunst skal ikke provokere for provokationens skyld alene, siger hun til TV2 Østjylland.

Efter at TV2 Østjylland som det første medie bragte historien om Trine Rytter Andersens kritik, har mange medier i løbet af den seneste uge taget historien op.

Er det kommet bag på dig, at et Facebook-skriv om en skulptur ved Godsbanen kan starte så stor ståhej?

- Jeg synes, responsen er ubehagelig, fordi den er et udtryk for at folk læser teksten, som Fanden læser Bibelen, men det er også et udtryk for, hvor svært det kan være for kvinder at stikke snuden frem.

I sit nye Facebook-opslag skriver Trine Rytter Andersen følgende: 'Kommentarsporene er fyldte med vrede forargende replikker fra mænd og kvinder, der savlende af harme karaktermyrder mig.'

Hvad mener du med, at det er et karaktermord?

- Folk giver mig diagnoser i stor stil. Det er uhørt, fordi det udsletter min ret til at ytre mig, sygeliggør mig og hensætter min person og min kritik til noget, man burde afskærme på en psykiatrisk afdeling. Det er slet ikke i orden. Et karaktermord piller hele personligheden ned, siger hun til TV2 Østjylland og fortsætter:

- Selvom jeg går til stålet i min kritik af Flemming Dybbøl, så udraderer jeg ikke hele hans person, og jeg påklæber ham ingen diagnoser. Jeg dyregør ham heller ikke.

Flemming Dybbøl er enig i, at kritikken af Trine Rytter Andersen er gået over gevind.

- Jeg synes bestemt ikke, at den måde, der bliver skrevet til Trine på, er i orden. Jeg har selv fulgt med på Facebook, og det bliver grimt. Det er langt over stregen. Det kan de ikke være bekendt. Jeg vil gerne forsvare hendes ret til at ytre sig og kritiserer et kunstværk, siger han til TV2 Østjylland.

Direktøren for Godsbanen anerkender præmissen om, at det er ham, der har besluttet, at 'Balls tell it all' nu står i Godsbanens gårdhave.

- Det er ikke en demokratisk proces. Når man sidder som direktør, er det i sidste ende mig, der træffer beslutninger, og det er mig, der har taget beslutningen om, at kunstværket må udstilles hos os, siger han til TV2 Østjylland og fortsætter:

- Det handler om, at Trine Rytter Andersen ikke kan lide det. Vi har diskuteret det, og vi var enige om at være enige, da værket kom op.

Han er skuffet over den måde, han bliver udstillet på i Trine Rytter Andersens første Facebook-opslag.

- Det er irriterende og utilstedeligt. Hun går efter manden i stedet for bolden.

Flemming Dybbøl afviser dog at være vred på Trine Rytter Andersen

- Havde det ikke været corona, kunne hun få en krammer, siger han til TV2 Østjylland.