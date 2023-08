Angreb synagoge: Nu er han idømt dødsstraf

Et føderalt nævningeting har onsdag idømt lastbilchaufføren Robert Bowers dødsstraf for at dræbe 11 personer i en synagoge i 2018 i Pittsburgh.

Det skriver lokale amerikanske medier.

Angrebet beskrives som det mest dødelige antisemitiske angreb i amerikansk historie.

Et nævningeting fandt i juni 50-årige Bowers skyldig i adskillige hadforbrydelser i forbindelse med drabene på 11 bedende i synagogen Tree of Life i Pittsburgh i 2018.

Onsdag stemte alle 12 nævninger for, at Bowers skal henrettes for masseskyderiet, der fandt sted 27. oktober 2018.

Under retssagen, der begyndte 30. maj, blev en række af masseskyderiets overlevende indkaldt som vidner.

Samtidig blev der fremlagt beviser for Bowers' antisemitisme igennem flere opslag, han havde lavet på hjemmesider henvendt den yderste højrefløj, hvor han tordnede mod jødiske personer.

Bowers havde både en halvautomatisk riffel og tre håndvåben, da han gik til angreb på synagogen under sabbat, den ugentlige jødiske hviledag.

Han blev anholdt på gerningsstedet. Flere betjente og to personer i synagogen blev såret.

Donald Trump, som var præsident i USA dengang, opfordrede til, at Bowers skulle straffes med døden.

Onsdagens dom er første gang, at føderale anklagere er gået efter og har vundet en sag om en dødsdom i løbet af præsident Joe Bidens præsidentperiode.

Der er dog ikke blevet gennemført føderale henrettelser, siden Biden satte sig på præsidentposten i januar 2021.

Justitsminister Merrick Garland indførte et foreløbigt stop for de føderale henrettelser i juli 2021, efter at der i de sidste måneder af Trump-tiden blev gennemført i alt 13 føderale henrettelser.

Hvis henrettelsen skal gennemføres, skal Merrick Garland igen give grønt lys til føderale henrettelser - eller en ny præsident skal komme til magten.