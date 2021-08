Angrebet af isbjørn: Jeg følte dens tand mod mit øje

Tre personer blev ilde tilredt under et isbjørneangreb i Canada

Et smugkig på en isbjørn var i sidste uge tæt på at ende fatalt for canadieren Elijah Kaernerk.

Kaernerk havde hørt et rygte om, at en isbjørn var på tur i området omkring inuit-samfundet Sanirajak, så da han pludselig fik en idé om, at den stod uden for hans hytte, ville han blot kigge ud for at få det bekræftet. Men det skulle han aldrig have gjort.

For isbjørnen, der var i gang med at spise et kadaver fra et dyr, droppede øjeblikkeligt sit ærinde

- Den gryntede og efterlod maden. Så stillede den sig op og begyndte at løbe hen imod mig, fortæller Kaernerk, som til daglig er lokalreporter for radiostationen Tausunni, til CBC..

- Tænderne gik igennem

Bjørnen gik først til angreb på Elijah Kaernerk, men lod ham så være for i stedet at gå efter hans partner. Da han så det, kom han på benene og bevægede sig mod isbjørnen, som igen rettede sit fokus på ham i stedet.

Den jagtede ham omkring en ATV, som stod parkeret ved hytten, indtil den til sidst fik fat i ham.

- Jeg kunne mærke, at tænderne gik igennem. Den trak mig i håret, og det var smertefuldt, fortæller han blandt til CBC.

Dødstille

Mens isbjørnen igen gik efter de andre to, Kaerneks partner og hans svigerinde, var han tæt på at få et blackout, men gjorde, hvad han kunne for at holde sig ved bevidsthed og distrahere isbjørnen.

Da den atter rettede sin opmærksom mod ham, kunne han føle dens tand mod sit øje, fortæller han.

- Den må have åbnet munden. Den bed mig i nakken, og jeg blev bevidstløs, siger han. Da han kom til sig selv igen, var der 'dødstille'.

Elijah Kaernok troede for en stund, at de andre var dræbt af bjørnen - men så hørte han en stemme. Den tilhørte en lokal kvinde, der var ankommet til stedet, mens han var bevidstløs - og kort efter hørte han også sin partner tale.

Skudt af lokale

Alle tre blev ilde tilredt under angrebet, men overlever. Elijah Kaernerk blev fløjet til et hospital i Ottawa, mens de to andre kunne nøjes med behandling på det lokale hospital i Iqaluit.

Bjørnen blev senere fundet død nær hytten - skudt og dræbt af nogle af de andre medlemmer af det lille inuitsamfund.