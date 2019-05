Angrebet af lopper: Politistation i Paris må lukke ned

Politiet i Paris har igennem det sidste halve år haft travlt med diverse demonstrationer fra bevægelsen 'De gule veste', men på en politistation i det 19. arondissement i Paris, der også hedder des Buttes-Chaumont, er det nu en helt anden udfordring, de står overfor. Politistationen er nemlig blevet angrebet af store mængder lopper, der i den grad har plaget politibetjentene så meget, at man har besluttet at lukke politistationen ned.

Det skriver flere medier heriblandt CNN. Og politiets fagforening har også på twitter forklaret om den usædvanlige loppe-plage.

Her ses en mand, der har fået adskillige loppebid. Modelbillede. (Foto: Shutterstock)

Politistationen i det 19. arondissement blev evakueret og lukket ned i løbet af søndagen. Politiets Fagforening Alliance skrev blandt andet følgende på twitter:

'Politistationen har gennem flere dage været angrebet af lopper, hvilket har gjort arbejdsforholdene ulidelige.'

Således lyder beskeden, der fortsætter:

'På trods af, at vi har haft et firma med skadedyrsbekæmpere på stedet, er problemerne fortsat, fordi der ikke har været udført en total desinficering af politistationen'.

Det fortælles også, at flere politibetjente er blevet behandlet for adskillige loppebid. Endnu værre er det, at nogle af betjentene også har bragt loppe-problemet hjem til deres private boliger, hvor deres familier også er blevet udsat for loppeplagen. Også flere af betjentenes børn har fået loppebid. Det fortæller generalsekretæren fra politiets fagforening Alliance, Emmanuel Cravello, til det franske medie France Bleu.

På de sociale medier havde flere også lagt billeder ud af et skilt på politiets hoveddør, hvor der stod skrevet: 'Politistationen er lukket ind til videre - vent på yderligere oplysninger'.

Yvan Assioma, der er regional sekretær i fagforeningen siger til CNN, at loppeplagen sandsyndligvis er startet via folk, der har været til forhør på politistationen eller folk, som har været varetægtsfængslet.

'Vi har brug for en total desinficering af politistationen. Og hermed mener jeg hele bygningen samt de biler, som politibetjentene kører rundt i.

Fagforeningen anslår, at det vil tage ca. 48 timer at gøre politistationen totalt loppefri.

Herunder ses et opslag på twitter fra politiets fagforening Alliance.