Angriber tv-vært med skruetrækker

Arbejdsdagen kunne være endt grueligt galt for den thailandske tv-vært Thananya Pipitwanichakarn, da hun fredag var ved at læse lottotal op i et tv-studie i det sydlige Thailand, skriver Daily Mail.

Ud af det blå dukkede nemlig en uinviteret gæst op i form af en 35-årig kvinde, der blot er omtalt under sit efternavn, Praparan.

Praparan angreb tv-værten med en skruetrækker foran de rullende kameraer, og forfærdede tv-seere kunne derfor sidde hjemme i stuen og se angrebet i fjernsynet.

Sikkerhedsfolk fik dog hurtigt lagt sig mellem de to, og Praparan blev kort efter arresteret af det tilkaldte politi.



- Hun er blevet anholdt og sidder nu varetægtsfængslet, mens vi åbner en sag mod hende. Hun har allerede indrømmet angrebet og fortalt, at motivet var at skabe opmærksomhed på et problem, som hendes mor har.

- Den unge nyhedsoplæser er traumatiseret og chokeret, men kom ikke til skade, fortæller politimester Wichai Wichayanaruepol.