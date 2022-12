Angst og depression kan behandles over nettet

Såkaldt internetpsykiatri kan reducere angst og depression betydeligt og er tilmed billigt.

Det viser evalueringer fra Region Syddanmark, skriver Jyllands-Posten.

Målinger fra 108 patienter viser, at deres angst og depression falder fra moderat til let og forbliver lette, efter at behandlingen er afsluttet.

Mere end 7 af 10 personer gennemfører et 12 ugers behandlingsforløb, hvilket er højere end den typiske drop ud-rate på traditionel psykoterapi.

I gennemsnit koster et forløb 3107 kroner.

- Det er åbenlyst billigt, og der er god dokumentation for, at internetpsykiatri virker. Vi har store udfordringer på det psykiatriske område, og det er vigtigt ikke at skyde gråspurve med kanoner.

- Så hvis vi kan gøre noget ved nogle af problemerne billigt som med internetpsykiatri, er det vejen frem, siger Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi i Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd til Jyllands-Posten.

På hjemmefra

Konkret foregår internetpsykiatri ved, at personer med psykiske lidelser logger på hjemmefra.

I gennemsnit er personerne, der benytter sig af tilbuddet i Region Syddanmark, 33 år. Størstedelen af personerne finder tilbuddet via søgninger på nettet eller gennem egen læge, skriver Jyllands-Posten.

Internetpsykiatrien i Danmark trækker på erfaringer fra udlandet. I Canada har lignende tiltag længe været brugt på grund af de store afstande i det nordamerikanske land.

England havde allerede i 00'erne de første computerprogrammer med selvhjælp og støtte fra en psykolog.

