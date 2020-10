Angst og fortvivlet: - Kommunen blæser på lægens råd

Hej Puk

Jeg er under ressourceforløb i kommunen. Da jeg er rimelig glemsom og ikke altid har min kontaktperson med til møder, må jeg så godt optage samtalerne? Nogle gange glemmer jeg, hvad der bliver sagt.

Jeg har alt klart fra lægen i forhold til min angst, ocd og så videre, men kan kommunen godt være ligeglad med, hvad lægen siger? Min læge siger, jeg burde have en førtidspension, men jeg fik altså et ressourceforløb.

Jeg har fået at vide, at jeg skal være i et ressourceforløb i fem år – jeg har overstået det første – kommer der så først en afgørelse efter det fulde forløb, eller må kommunen sende mig i et nyt forløb?

Jeg håber, du kan hjælpe mig.

Hilsen en fortvivlet ung gut

Kære du

Kan godt forstå, det er forvirrende at få fem års ressourceforløb. Det er jo næsten som at få en førtidspension light. Dog uden den samme ro til følge.

Hvis du er meget ung, kan det være svært at få en førtidspension uden først at havde været forsøgt hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet via et ressourceforløb.

Du spørger mig, om det er lovligt at optage møder på kommunen, og det spørger mange mig ofte om, da de åbenbart får noget andet at vide på kommunen.

Men faktum er, at det må du godt. Så længe du selv er part i sagen, og det er din samtale, er du i din fulde ret til at optage møderne. Det er god skik at oplyse om det, før mødet går i gang, men ifølge afgørelser på området kan man faktisk ikke straffes, hvis man ikke oplyser om det, da man jo altså selv er part i sagen.

Men jeg ville for en god ordens skyld oplyse om det. Det er god stil og det rigtige at gøre – medmindre du selvfølgelig skal afsløre kommunen i at begå overgreb og lovbrud.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Kan kommunen være ligeglad med det, ens læge oplyser? Det korte svar er: Ja, det kan de. Bør de være det? Nej!

Men virkeligheden er jo desværre, at hverken de praktiserende eller speciallægernes ord vejer særlig tungt i jobcentersager. Og det er i sidste ende kommunen, der har det afgørende skøn og magt til at træffe den endelige afgørelse.

Men det er naturligvis ikke særlig smart, hvis en kommune i direkte strid med en læges ord for eksempel sender en borger i arbejdsprøvning, hvis lægen mener, at det kan forværre borgerens helbred.

Men jeg tror desværre, at man skal helt ud i ekstremer og meget alvorlige diagnoser, før kommunerne lytter. Mange ’små’ diagnoser tilsammen har det med at drukne i en kommunal skuffe. Desværre!

Endelig spørger du, om kommunen ’bare’ kan sende dig ud i et nyt ressourceforløb. Her er svaret nej.

Du kan godt få et nyt forløb, hvis du ønsker det, men kommunen kan ikke bare automatisk forlænge dit ressourceforløb, uden at de har truffet en ny afgørelse.

Du kan altid ansøge om enten fleksjob eller førtidspension, også selvom du er i et ressourceforløb, som du ikke er færdig med.

Din sagsbehandler kan også altid indstille dig til enten fleksjob eller førtidspension, hvis hun mener, at der er nok dokumentation til, at din sag kan forlægges rehabiliterinsgteamet.

Held og lykke til med det hele.

De bedste hilsner Puk