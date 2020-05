Anholdt efter nøgenvanvid

Borgere i den tyske by Köln blev torsdag vidner til en bizar nøgen-forestilling, der endte i en anholdelse

En 35-årig mand blev torsdag eftermiddag anholdt efter et bizart forløb i Köln, der bød på både lovovertrædelser og nøgenhed.

Det skriver flere tyske medier, heriblandt Bild og Express.

Adskillige borgere i millionbyen har givetvis fået sig et chok, da manden midt i myldretiden steg ud af sin bil for at gå op på taget af selvsamme og posere. Fuldstændig nøgen.

Det blev til nogle spektakulære sekunder på Moltkestraße, men det ender formentlig med at blive et minde, han gerne vil glemme.

Kort efter blev han anholdt, og det kunne sågar være sket endnu tidligere på dagen. Forud for bil-bestigningen havde manden således udvist farlig adfærd på motorvejen A37, der går igennem Köln.

Ifølge vidner havde han her kørt slingrende og ramt midterrabatten, hvorfor politiet blev kontaktet.

De fik ikke fat i ham under den farlige kørsel, men fangede ham senere efter det noget mindre risikable optrin i centrum.

Ved anholdelsen blev det konstateret, at han var påvirket af stoffer.