Anholdt for viral corona-video

En gravid kvinde er anholdt i Australien for at opfordre til en demonstration mod nedlukningen i landet

28-årige Zoe-Lee Buhler var chokeret, da politiet onsdag bankede på hendes dør i hendes hjem i Victoria, Australien.

Betjentene var kommet for at anholde hende, efter at hun havde lagt en video på Facebook, hvor hun opfordrer til demonstration mod nedlukningen af landet i forbindelse med coronavirussen, skriver BBC.

'Mine to børn er her. Jeg har en ultralydsscanning om en time. Det her er latterligt. Jeg vidste ikke, at jeg gjorde noget forkert', sagde den gravide kvinde, da politiet kom for at tage hende med på politistationen.

Victoria har været lukket ned siden juli for at stoppe coronavirus-smitten i landet. Myndighederne i landet har indført opholdsregler og udgangsforbud i Melbourne, og som en del af nedlukningen er mange virksomheder blevet lukket, og større forsamlinger er forbudt.

I sidste uge meddelte politiet i Victoria, at de ville anholde folk, der organiserer demonstrationer i modstrid med forbuddet om forsamlinger.

Delte meninger

Zoe-Lee Buhlers Facebook-video gik viralt med over to millioner visninger. Efter hendes anholdelse har myndighederne meddelt, at betjentene handlede, som de skulle.

Victorias ministerpræsident Daniel Andrews har forsvaret anholdelsen og forklarede, at demonstrationerne underminerer indsatsen for folkets sundhed.

Men anholdelsen er også blevet kritiseret af menneskerettighedsorganisationer og oppositionen fra både højre- og venstrefløjen.

- At anholde folk uden forbehold for at organisere fredelige demonstrationer eller for opslag på sociale medier er noget, der sker alt for ofte i autoritære regimer, og det burde ikke ske i et demokrati som Australien, siger Elaine Pearson fra Human Rights Watch.

Kritikere har advaret mod, at anholdelsen vil være brænde på bålet for de anti-nedlukningsgrupper og konspirationsteoritikere, der mener, at nedlukningen uberettiget fratager dem deres frihed.