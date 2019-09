Anholdt på stripklub: Nu får pornostjerne erstatning

Pornostjernen Stormy Daniels lagde sag an mod byen Columbus, efter at hun blev anholdt på en stripklub. Hun mente, at anholdelsen var sket i et forsøg på at beskytte Præsident Trump.

Stormy Danels og byen Columbus har indgået et forlig, der gør den berømte pornoskuespiller 450.000 dollars rigere.

Forliget er kulminationen på en sag, der tog sin begyndelse 11. juli 2018, da pornostjernen blev anholdt på stripklubben Sirens Gentlemen's Club i Columbus.

Undercover

Ifølge ABC News havde Stormy Daniels optrådt på klubben, da hun blev anholdt af fire betjente. I første omgang lød anklagen på, at hun angiveligt skulle have rørt en kvindelig undercover-betjent på en upassende måde.

Den anklage blev dog droppet af myndighederne allerede efter nogle timer.

Stormy Daniels, som bærer det borgerlige navn Stephanie Clifford, sagde efterfølgende, at anholdelsen var sket i et forsøg på at beskytte præsident Trump, som pornostjernen hævder, at hun havde en affære med for mere end ti år siden.

Derfor lagde hun sag an mod byen og de fire betjente, der foretog anholdelsen.

Og byen Columbus stod åbenbart ikke med stærkere kort på hånden, end at de nu er gået med til at betale det anseelige beløb til Daniels for at få sagen lukket ned.

Taget alvorligt

Stormy Daniels er nemlig gået med til at droppe alle anklager, fortæller hendes advokat Chase Mallory.

Hun siger samtidig, at byens politikorps har taget sagen meget alvorligt, og at de blandt andet har rejst sigtelser mod betjentene.

- De har virkelig gjort det godt i forhold til at adressere problemerne.

- Hendes (Stormy Daniels red.) mål var først og fremmest at sikre, at ingen andre vil blive behandlet på den måde i fremtiden, siger Mallory.

Forliget mangler stadig at blive formelt godkendt af byrådet på et møde 7. oktober.