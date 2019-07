Anja nægtet indrejse i USA: Flybilletter til 57.000 kr. gået tabt

- Det her er godt nok noget af et slag i ansigtet.

En drømmeferie i USA med hele familien er røget i vasken for 43-årige Anja Krabbe fra Vejle.

Flybilletter til 57.000 kroner er således gået op i regulær røg.

Alt sammen fordi Anja Krabbe for nylig er blevet nægtet indrejse i det forjættede land på grund af en 23 år gammel sag, hvor hun blev tre måneder længere i USA, end hun havde tilladelse til.

- Jeg kunne ikke drømme om, at den gamle sag pludselig dukker op igen. For jeg har jo været i USA adskillige gange siden, fortæller Anja Krabbe.

Rykkede papir ud af passet

Sagen, der har fået de amerikanske immigrations-myndigheder til forhindre kvinden i at rejse på sommerferie, går tilbage til 1996.

- Efter et endt ophold som au pair pige valgte jeg at rejse rundt i landet og tage på familiebesøg. Jeg blev tre måneder længere i USA, end jeg havde tilladelse til. Samtidig rykkede jeg den lap papir ud i mit pas, hvor der stod, hvornår jeg skulle være udrejst af landet, fortæller Anja Krabbe.

I dag må den 43-årige kvinde erkende, at ungdommens forseelse bliver en kostbar fornøjelse.

Turen skulle være gået til en lang række stater i USA. Nu er de i alt 36 flybilletter til to voksne og fire børn intet værd.

- Jeg kan ikke få dem refunderet, lyder det fra en ulykkelig Anja Krabbe.

Hvorfor nu

Anja Krabbe undrer sig over, at de amerikanske myndigheder pludselig afviser hende nu.

- Dengang fik jeg en straf, der betød, at jeg i ti år skulle søge visum, hver gang jeg skulle ind i USA. Jeg har siden besøgt landet otte gange.

I år blev jeg så pludselig afvist, da jeg søgte om indrejse-tilladelse via det elektroniske ESTA-system.

Jeg tog over på den amerikanske ambassade i København. Jeg regnede med, at det blot var en formalitet, der skulle ordnes. Det var det bestemt ikke.

Allerede på turen tilbage ringede personalet og sagde, at jeg havde fået indrejseforbud. Manden forklarede, at jeg ikke skulle forvente at kunne rejse ind i USA på et senere tidspunkt. Men jeg kunne jo prøve, når der kom en anden regering, fortæller Anja Krabbe.

Trumps skyld

Kvinden er ikke et sekund i tvivl om, at det er Trump-regeringens opstramninger på immigrations-området, der har ført til den pludselige afvisning.

- Jeg har familie i USA. Men efterhånden ved jeg faktisk ikke, om jeg overhovedet har lyst til at besøge landet mere, siger Anja Krabbe.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den amerikanske ambassade i København, da der er lukket søndag.