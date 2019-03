Anklage: Dyr efterladt til døden i forladt zoo

To måneder efter den zoologiske have Parque Zoologico Prudencio Navarro ved Costa de la Luz i Spanien lukkede, er forfærdelige billeder af de efterladte zoo-dyr dukket op via de sociale medier.

Det skriver blandt andre The Independent.

Den zoologiske have blev lukket ned efter en række dødsfald blandt dyrene og en endnu længere række klager fra dyreaktivister på grund af dyrenes ringe forhold.

Nu har dyrerettighedsforkæmpere fra organisationen Proyecto Gran Simio (Det Store Abeprojekt, red.) offentliggjort billeder inde fra den forladte park. I den forbindelse sender de hård kritik i retning af de lokale myndigheder på grund af de forhold, de efterladte dyr ifølge dem nu lever under.

Billederne, der er blevet delt på Facebook, viser dyrene i deres indhegninger med stillestående vand og beskidte vinduer.

- Myndighederne er ansvarlige for disse situationer, som forekommer i mange zoos og private centre, der bliver lukket eller forladt, og hvor dyr bliver halvt efterladt, siger Pedro Tozas Terrados, der er direktør for Proyecto Gran Simio i en udtalelse i forbindelse med offentliggørelsen af billederne.

De opfordrer nu det lokale byråd, der har stået for Parque Zoologico Prudencio Navarro, til at skride til handling, før nogle af de efterladte dyr enten dør eller flygter på grund af sikkerheden, som angiveligt også er mangelfuld.

Dyrerettighedsorganisationen har desuden anmeldt situationen til politiet.

Ifølge Independent skriver det lokale medie Huelvahoy, at politiet nu har startet en efterforskning af sagen.

En underskriftindsamling fordømmer dyrenes forhold i den forladte zoo, og har i skrivende stund fået over 1700 underskrifter.

