Anklage: Fik 51.377.610 kr. af Britta

I dag begynder retssagen mod Britta Nielsens tre børn, der skal afgøre, om de kommer til at gøre deres mor selskab bag tremmer.

Nadia Samina Hayat (32), Karina Jamilla Hayat (35) og deres bror Jimmy Hayat (39) er tiltalt for direkte eller indirekte at have modtaget 51,3 mio. kroner ud af de 117 mio. kr., som Britta Nielsen er dømt for at have svindlet statskassen for.

Jimmy Hayat er desuden anklaget for at være i besiddelse af børnepornografisk materiale. Herunder 23 filmsekvenser og 16 fotografier i kategori 3, der blandt andet dækker over situationer, hvor barnet fremstilles som udsat for voldtægt, tvang, trusler eller lignende.

Alle tre børn har hidtil fastholdt, at de ikke havde kendskab til moderens svindel. Faktum er dog, at de har levet et liv på 1. klasse sponsoreret af deres mor.

Ifølge anklageskriftet er det Nadia Samina, der har fået mest fra Britta Nielsen. I perioden fra 2007 til 2018 skulle hun have modtaget aktiver for 37,2 mio. kr. Penge som har finansieret, at Nadia Samina kunne leve et liv som professionel rytter i Danmark, Holland og Tyskland med de bedste heste, udstyr og trænere.

Her ses Samina og Britta da de under en aktion i 2007 købte et føl til 175.000 kr. Foto: ridehesten.com

Nadia Saminas bror Jimmy har i den grad også levet livet for svindelpengene. Under en afhøring i Sydafrika erkendte Jimmy Hayat, at han ikke havde haft anden indkomst i Danmark eller Sydafrika end pengene fra moderen.

I dokumenterne, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, kan man blandt andet også i en oversigt fra bagmandspolitiet (SØIK) se, at Jimmy fra 2003 til 2017 kun har haft en indkomst i Danmark på sølle 30.688 kroner.

Jimmy og Britta på en ferie i 2008. PRIVATFOTO

Til gengæld fik han i 108 tilfælde 10,6 mio. kr. direkte eller indirekte fra Britta Nielsen fra 2008 til 2018 i følge anklageskriftet. De blev blandt andet brugt på safari-ejendomme og dyre biler. Eksempelvis købte Jimmy denne Range Rover Defender i en jubilæumsudgave:

Jimmys Land Rover Defender fra 2009. Foto: Tariq Mikkel Khan

Karina Jamilla Hayat fik også forsødet sin tilværelse. I perioden fra 2007 til 2018 fik hun i 110 tilfælde aktiver for 3,4 mio. kr. De blev blandet andet brugt på køb af en andelslejlighed og til at erhverve en Land Rover og en Audi A4.

Jamilllas mand Kian Mirzada er også sigtet i sagen. Under retssagen mod Britta Nielsen kom det frem, at Britta havde overført i alt 380.300 kroner til ham. Det er dog uvist, hvornår Kian skal for retten.

Kian Mirzada blev for nylig i anden sag dømt otte måneders fængsel - her af to måneder ubetinget - for at have været besiddelse af hælervarer til en værdi af 700.000 kroner. Han er også involveret i verserende sag om vold mod en polsk håndværker.

Udover de nævne overførelser i anklageskriftet kan Brittas børn også have modtaget kontantbeløb. Under retssagen mod Britta Nielsen blev der fremlagt bevis for, at hun i perioden fra 1997-2018 foretog 2040 kontanthævninger fra sine konti i Danske Bank - og samlet fik udbetalt 25,2 millioner kroner.

Mystik i bankboksen Britta Nielsen, der endte med at få 6,5 års fængsel, afviste under retssagen mod hende at svare på spørgsmål om hendes børn, selv om de indgik i bevisførelsen. Blandt andet viste anklageren videoovervågning fra Nordeas afdeling i Hvidovre mandag 24. september 2018, hvilket var lige efter Britta flygtede fra Danmark til Sydafrika. På overvågningen kunne man se Samina og Jamilla ankomme og gå ned til boksen i kælderen med to større tasker. Fem minutter senere forlader de to kvinder banken med taskerne. Kort før havde anklageren fremviste overvågningsbillederne, blev der i retten fremlagt et regneark fra en konfiskeret usb-nøgle. Regnearket viste, at Britta Nielsen på et tidspunkt - tilsyneladende i 2014 - havde 2,9 mio. kr. liggende i en bankboks. Det er uvist om denne del, kommer frem i retssagen mod børnene. Vis mere Luk

Der afsat ni retsdage til sagen mod Brittas tre børn ved Retten i Glostrup, der altså begynder i dag onsdag den 4. marts. Strafferammen for groft hæleri efter straffelovens § 290, stk. 2 er op til seks års fængsel.

Brittas børn: Troede det var arv og opsparing

Brittas døtre har tidligere givet et interview til Kanal 5, hvor de forklarede, at de troede deres mors penge kom fra arv og opsparing. FOTO: Discovery Networks Danmark

Britta Nielsens tre børn har hidtil fastholdt, at de intet kendskab havde til, at deres mors penge kom fra svindel.

Ekstra Bladet har tidligere som det eneste medie talt med Jimmy Hayat i det berygtede Modderbee Correctional Centre uden for Johannesburg. Det skete efter, at han blev anholdt af Interpol 30. oktober 2018.

Ekstra Bladet fik et interview med Jimmy Hayat i det berygtede Modderbee Correctional Centre uden for Johannesburg. Her sidder han blandt mordere, pædofile og andre kriminelle. FOTO: Torbjörn Selander

Her erkendte Jimmy, at han havde modtaget penge fra Britta, men afviste alt kendskab til morens svindel.

– Jeg kan selvfølgelig godt se, at de tror, jeg har noget med det at gøre, men jeg har ikke vidst noget om det. Intet, fastslog han.

- Jeg troede, at pengene kom fra arv.

Du kan læse hele interviewet herunder, der blev lavet, mens Jimmy Hayat var underlagt et navneforbud:

Britta Nielsens døtre, Nadia Samina og Karina Jamilla har også tidligere stået frem i et interview på Kanal 5. Her forklarede de, at de troede pengene kom fra opsparing og arv.

- Hun (Britta Nielsen, red.) siger noget med, at far og jeg har investeret og opsparet, og far har efterladt en stor arv, og det sætter vi slet ikke spørgsmålstegn ved.

- Når hun siger, at 'far og jeg har sparet sammen', så sidder jeg ikke og tænker 'er du sikker på, at du ikke har røvet en bank'. Det er vores mor.

- Jeg kan godt forstå, at man tænker, det virker helt ekstremt. Hvorfor er der ikke nogen klokker, der har ringet? Men for os har det været sådan gennem hele vores liv. Det har ikke været på en gang, at de her ting er blevet købt. Det er sket gradvist, sagde Karina Jamilla blandt andet.

Lillesøsteren Nadia Samina Hayat, der er anklaget for at have modtaget over 37 mio. kr., erkendte, at hun havde modtaget nogle penge fra Britta til at finansiere hendes hestesport, men afviste at være vidende om, at de kom fra svindel.

- I givet fald hun har svindlet sig til de her millioner, som medierne skriver, så har vi fået nogle af pengene.

- Man sætter ikke spørgsmålstegn ved noget, når det kommer fra ens mor. Man stoler på sin mor, sagde hun blandt andet.